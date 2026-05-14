El HLA Alicante comienza su escalada hacia la ACB contra Estudiantes

El pasado ya no importa. El HLA Alicante visita a Estudiantes este viernes (20 horas) en el primer partido de los "play-off" de ascenso a ACB. Tras una serie de malos resultados, los alicantinos se aseguraron tener opciones de alcanzar la primera división por la mínima. Ahora, sin importar la posición liguera, los de Perelló se enfrentan al campeón de copa en el primero de, al menos, tres partidos por un hueco en la "Final Four".

Los jugadores del HLA celebran una acción en el banquillo del Pedro Ferrándiz. / HLA Alicante

Una inversión sin resultados

Los lucentinos estuvieron a una canasta rival de echar a perder un increíble inicio de temporada. No obstante, ahora tendrán que enfrentar a Estudiantes, un equipo con el que han mantenido resultados igualados durante toda la temporada. En el partido de la primera vuelta, celebrado en feudo estudiantil, los madrileños se impusieron por tan solo seis puntos. Ya en marzo, los de Toni Ten visitaron el Pedro Ferrándiz para caer por 83-81. Pese a tener el último resultado de su lado, Perelló cree necesitar la "mejor versión" de sus jugadores "para tener opciones".

El técnico mallorquín se ha deshecho en halagos para definir a sus rivales: "Tenemos que ser conscientes de que ellos pueden producir de muchísimas maneras. Jayson Granger es posiblemente el mejor jugador de la categoría. Creo que tienen un equipo muy completo y lleno de talento". Perelló no se equivoca al destacar al base uruguayo. Granger es el máximo anotador del Estu con un promedio superior a los 13 puntos por partido y un acierto del 40%, al mismo tiempo que reparte seis asistencias cada vez que salta al parqué.

"Tendremos que sacar la mejor versión de nuestros jugadores para tener opciones" Rubén Perelló — Entrenador del HLA Alicante

Tras descender de ACB en 2021, el conjunto estudiantil ha sido incapaz de regresar a la primera división del baloncesto nacional. Pese a realizar grandes inversiones, las aspiraciones de Estudiantes llevan un lustro terminando antes de tiempo. "Estudiantes, como club, confecciona plantillas por y para el ascenso, con la dificultad que ello conlleva. Esta liga cada vez sube su nivel y demuestra que cualquiera puede ganar a cualquiera. Grandísimos proyectos no aseguran ascensos y ellos están en esa lucha", afirmó Perelló en la rueda de prensa previa al encuentro.

Un HLA en horas bajas

La buena renta conseguida en la primera mitad de la temporada, que aupó al HLA hasta la tercera posición, ha sido suficiente para que los lucentinos vuelvan a los "play-off" dos años después. No obstante, de las quince victorias lucentinas, diez llegaron antes de 2026. La mala racha de resultados les ha hecho caer hasta la novena posición, teniendo que enfrentar, a priori, al rival más complicado por el ascenso.

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Sergio Llorente bota el balón bajo la atenta mirada de Kevin Larsen. / PILAR CORTES

Para ahondar en la herida alicantina, Rubén Perelló no podrá contar con Mike Torres. El base dominicano continúa con problemas musculares, por lo que se perderá el encuentro inicial contra Estudiantes. Tratando de suplirle, el HLA reincorporó a Sergio Llorente. "Sumamos a un jugador que ya ha estado con nosotros y conoce el club. Obviamente, físicamente no está en su mejor momento, le falta ese ritmo de competición, pero lo he visto mejor de lo que pensaba. Considero que Sergio nos puede ayudar en muchas cosas. Sergio no va a ayudar solo en el partido, ya que ya ha ayudado durante la semana, que es algo que buscaba", declaró su entrenador.