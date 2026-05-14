El Horneo Alicante anuncia el fichaje de Carles Asensio

Con la salvación certificada y a la espera de disputar la Copa del Rey, el Horneo ya prepara su próxima campaña en Asobal. El club alicantino ha hecho oficial la incorporación de Carles Asensio para las dos siguientes temporadas. El pivote catalán llega procedente del GWD Minden, de la Bundesliga alemana, con los que no consiguió mantener la categoría. Con este, ya son cuatro las piezas confirmadas para el segundo año del equipo en la primera división del balonmano español.

Imagen con la que el Horneo Alicante anunciaba la incorporación de Carles Asensio. / Horneo Alicante

El conjunto alicantino no supondrá la primera experiencia de Asensio en Asobal. Tras debutar en la 15/16 con Granollers, el catalán tuvo que esperar más de un lustro para disputar su siguiente partido en primera división. La oportunidad llegó de la mano de Frigoríficos del Morrazo. Con los gallegos, el pivote disputó 29 partidos en los que anotó 82 goles.

"Vengo a Alicante porque tenía muchas ganas de trabajar con Roi y es una ciudad que está cerca de Barcelona, dónde tengo a mi familia. Además, el trato con el club ha sido muy bueno y amigable desde el primer momento", ha declarado Asensio en el comunicado emitido por el club.

De cara al próximo año, el catalán espera "primero, coger feeling y trabajar bien con el equipo, para, desde ahí, rendir al máximo, ir sumando puntos e ir poco a poco para que las cosas salgan bien. Pero este proyecto pinta muy bien, me parece interesante, con bastante ambición. Así que confío en que las cosas salgan bien". Los casi dos metros de Asensio le permiten ser una amenaza en ambos lados de la pista. Él mismo se define como un pivote polifacético, con bastante envergadura y rápido en las transiciones.

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Su nuevo entrenador, Roi Sánchez, no ha tardado en elogiar la incorporación de Asensio: "Carles es un pivote con experiencia en la liga Asobal y en Primera y Segunda alemana. Tras la salida de Julen, buscábamos un jugador que tuviera ese rol de poder defender en el centro y atacar de pivote. Perfil que ahora mismo no teníamos". Además, el técnico gallego está contento por haber encontrado al jugador que buscaba: "grande, fuerte, que puede defender y subir al contraataque y que en ataque posicional ha demostrado con su experiencia que tiene buenas cualidades para atacar también".