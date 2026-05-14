Paula Blasi ya revoluciona el ciclismo femenino: cuatro equipos quieren pagar su cláusula de 100.000 euros

Paula Blasi ya está revolucionando y poniendo patas arriba a varios equipos que están empezando a enloquecer para situarse en la primera posición de la carrera para mantenerla en la estructura de la escuadra, caso del UAE, o incorporarla como fichaje estelar con vistas a la próxima temporada.

El triunfo de la ciclista catalana en la Vuelta a España no está pasando desapercibido en un ciclismo femenino que, aunque no mueve las cifras del masculino, sí mantiene a las estrellas del pelotón con cifras muy interesantes que superan el millón de euros anuales en el caso de Demi Vollering, la número uno mundial, ganadora este año de la Lieja-Bastoña-Lieja, entre otros éxitos, y que cuenta en el palmarés con una victoria en el Tour y otras dos en la principal carrera de España.

Blasi, con el jersey rojo de líder, en la cumbre del Angliru. / LA VUELTA / CXCLING

Blasi se ha situado como quinta mejor corredora en la clasificación mundial gracias al triunfo en la ronda española y la Amstel Gold Race, la tercera posición en la Flecha Valona y la quinta en Lieja, en una primavera fantástica que la ha descubierto como nueva estrella del ciclismo con sólo 23 años.

Según ‘La Gazzetta dello Sport’, diario generalmente muy acertado a la hora de anunciar fichajes o intereses de equipos por contratar a un corredor o corredora determinado, hasta cuatro escuadras están interesadas ahora en fichar a Blasi de cara a la próxima temporada. Son el Movistar, el Lidl-Trek, la FDJ y el Uno X que, en la plantilla femenina, al contrario de la masculina, rompe la norma de incorporar sólo a deportistas nórdicos.

Oferta hasta 2029

Asimismo, según la misma información, el UAE le ha propuesto ampliar el contrato hasta 2029, un año más de lo que la ciclista catalana tiene ahora firmado. La oferta del UAE de mantenerla un año más en plantilla vendría dado por el interés suscitado por otras escuadras tras su explosión en la Vuelta.

A Blasi la representa Alex Carera, el agente italiano que, entre otros ciclistas, lleva a Tadej Pogacar y la persona que debe velar por los intereses deportivos y económicos de la corredora catalana. En el caso de dejar el UAE la cláusula de rescisión estaría cifrada en unos 100.000 euros, que estaría al alcance de varios equipos, a pesar de que los dígitos del ciclismo femenino todavía están por debajo de los que mueve el masculino.

Paula Blasi llega al Angliru. / LA VUELTA / CXCLING

Sin embargo, los éxitos de Blasi la pueden convertir ahora en una de las corredoras mejor pagadas del pelotón. Uno de los equipos que estaría pujando con mayor interés es el Movistar para mantener la tradición de que corra en sus filas la mejor estrella local. El conjunto de Telefónica, que también se mueve bajo la batuta de Eusebio Unzué, lleva tres años buscando una jefa de filas con potencial para darles los éxitos deseados y que no encuentra desde la retirada de la neerlandesa Annemiek van Vleuten en 2023.

El caso de Paula Ostiz

En el Movistar corre también Paula Ostiz, aunque con 19 años todavía se debe formar como ciclista profesional, pese a estar avalada por los títulos de campeona del mundo y de Europa en categoría júnior.

En el Lidl Trek, Blasi debería compaginar jefatura con la polaca Kasia Niewiadoma, vencedora del Tour de 2024, si se confirma la incorporación de la corredora para la próxima temporada. La FDJ está pendiente de la renovación de Vollering, que todavía no está confirmada.

Noticias relacionadas

Blasi, en el UAE, tiene que compaginar el liderato de la escuadra con la italiana Elisa Longo Borghini, de 34 años, la vencedora del Giro y que este año aspira a pelear por el Tour, carrera en la que la catalana figura como primera reserva.