El HLA Alicante arranca los cuartos de final con derrota

Un poderío ofensivo como el de Estudiantes solo se puede hacer frente con una defensa intensa. Quizás, puede que incluso no valga, pero al menos, hay partido. El HLA Alicante tiró a la basura la primera mitad y la segunda, pese a una magnífica reacción tanto en defensa como en ataque, no fue suficiente para arrancar la eliminatoria con victoria (93-77).

Al igual que en la temporada regular, el HLA volvió a pecar de irregularidad y de fragilidad defensiva, dos aspectos fundamentales ante uno de los cocos de la categoría. Se conocía que no iba a ser nada fácil y tocará remar el próximo domingo en el Movistar Arena.

Polanco lanza de tres delante de Silverio. / Movistar Estudiantes

La premisa era obvia y así lo avisó Perelló en la previa: si el HLA quiere optar a algo en la serie debe estar sobresaliente. Durante los primeros minutos la igualdad fue la nota dominante debido al poco acierto de cara al aro. El mejor del Lucentum fue Joseph con dos triples y gracias a ello los de Perelló tomaron la delantera.

Sin embargo, no duró mucho la alegría, ya que a lomos de un excelso Sergi García, Movistar Estudiantes entró en un estado de acierto absoluto. Triple tras triple la diferencia no hacía más que crecer y con nueve puntos de diferencia cerró el primer cuarto (27-18).

Estudiantes estaba asestando un golpe letal a un HLA superado por la situación. No había manera de anotar y si al poco acierto se le suma una pésima defensa, el resultado no suele ser favorable. Durante el segundo cuarto la diferencia no hizo más que aumentar llegando hasta los 21 puntos. Cada ataque era un suplicio para los de Perelló, sin soluciones y precipitados.

Sergio Llorente bota el balón mientras busca opciones. / Movistar Estudiantes

Solo Joseph estaba acertado, pero no era suficiente. También se abusó de Larsen en el poste, pero el danés no estaba teniendo su día de cara al aro. Nada funcionaba, ni siquiera los tiros libres. Al descanso el marcador reflejó un 50-34 favorable a un conjunto local que estaba dominando en todos los ámbitos del juego.

Obligado no estancarse y cambiar el chip cuanto antes mejor. Dicho y hecho. La salida tras el paso por vestuarios no pudo ser mejor para el HLA Alicante y consiguió, por primera vez en el partido, ser más intenso que el rival en el apartado defensivo. La diferencia no hizo más que disminuir y todo el acierto que faltó en la primera mitad llegó en el tercer cuarto.

Los nervios aparecieron en el público, descontento con algunas decisiones arbitrales y enérgico en cada acción positiva de sus jugadores. Eran los mejores minutos de los alicantinos y con ello el partido se marchó al último acto con un resultado de 65 a 57.

Larsen y Hollanders dialogan durante el partido. / Movistar Estudiantes

Con una dudosa antideportiva a Sergio Llorente y una técnica a Rubén Perelló por protestar arrancó el cuarto definitivo. El partido se convirtió en una locura y el que mejor supo negociar con el caos fue Movistar Estudiantes. Desde la línea de tiro libre sumó posesión tras posesión y el HLA entró en problemas de faltas cuando todavía restaban más de ocho minutos. Granger salió al rescate de los suyos y encendió al público, pero Polanco se encargó de mantener al Lucentum en partido pese a que el tiempo se empezaba a agotar.

A falta de cinco minutos el HLA Alicante consiguió acercarse a siete puntos y la remontada estaba más cerca que nunca, pero un triple de Mc Grew volvió a poner tierra de por medio. Se luchó contra viento y marea, pero la fortuna le sonrió al cuadro madrileño. Tirando de experiencia manejó los tiempos en los minutos finales y terminó gustándose ante una afición entregada (93-77). No pudo ser y el Lucentum deberá ganar el domingo si quiere robar el factor cancha de una eliminatoria que ha arrancado cuesta arriba.