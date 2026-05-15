Gobierno
Sánchez: "Lamine solo ha expresado la solidaridad por Palestina que sentimos millones de españoles"
El presidente del Gobierno defiende al jugador del FC Barcelona por ondear la bandera palestina, calificando su gesto como una expresión de solidaridad
EFE
Pedro Sánchez, presidente del Gobierno español, apoyó el gesto del jugador del Barcelona Lamine Yamal, que ondeó una bandera palestina durante la celebración por el título de Liga, y consideró que el internacional azulgrana "solo ha expresado la solidaridad por Palestina que sentimos millones de españoles", lo que, a su juicio, supone "otro motivo más para estar orgullosos de él".
"Quienes consideran que ondear la bandera de un Estado es incitar al odio, o han perdido el juicio o han sido cegados por su propia ignominia", añadió el jefe del Ejecutivo en un mensaje publicado en su cuenta oficial de X, antigua Twitter.
El ministro israelí de Defensa, Israel Katz, criticó este jueves a Lamine Yamal tras la difusión esta semana de imágenes en las que el jugador del FC Barcelona aparece ondeando una bandera palestina durante la celebración del título de Liga en la Ciudad Condal.
"Lamine Yamal eligió incitar contra Israel y fomentar el odio mientras nuestros soldados combaten a la organización terrorista Hamás, que masacró, violó, quemó y asesinó a niños, mujeres y ancianos judíos el 7 de octubre", afirmó el ministro en un mensaje redactado en español y publicado en su cuenta de X.
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