Taekwondo
El alicantino Jairo Agenjo se proclama campeón de Europa
El taekwondista de La Vila lidera a España en Múnich, que mejora los registros de la última cita continental con seis medallas
El taekwondo español ha cerrado una actuación sobresaliente en el Campeonato de Europa de Múnich con una jornada final memorable liderada por el alicantino Jairo Agenjo (-54 kg), nuevo campeón de Europa, y por Adriana Cerezo (-49 kg), que e colgó la medalla de bronce. La selección española finaliza cita continental con una cosecha de seis medallas (un oro, tres platas y dos bronces) además de cinco diplomas (quintos puestos), mejorando los registros del último Europeo disputado en Belgrado.
La gran figura de la jornada fue el joven Agenjo. El competidor de La Vila, con solo 18 años, completó un torneo sobresaliente en su primera participación en un gran torneo absoluto. Campeón de Europa júnior y bronce continental sub-21 el pasado año, el taekwondista que entrena en Finestrat confirmó en la ciudad alemana que ya es una de las grandes realidades del deporte español.
Su camino hacia lo más alto del podio no fue sencillo. Superó en su debut al estonio Hanalfi, posteriormente derrotó al turco Yanaldi y selló su pase a la final después de imponerse al griego Psarros. En el combate decisivo, frente al italiano Gaetano Cirivello, el alicantino ofreció una exhibición de ambición, personalidad y dominio. Tras adjudicarse el primer asalto por 14-7, lejos de especular con la ventaja, mantuvo su apuesta ofensiva para ampliar diferencias y cerrar el combate con un contundente 19-7 que le otorgó la corona del viejo continente.
Adriana Cerezo, en forma
La jornada también dejó una nueva medalla para Adriana Cerezo. La madrileña, vigente referente internacional del equipo español, y defendía entorchado en Alemania, alcanzó las semifinales tras vencer a la croata Hinic y a la búlgara Georgieva. Solo la turca Akgul pudo frenar su camino hacia una nueva final europea.
Además, Tania Castiñeira (+73 kg) y el campeón del mundo Daniel Quesada (-74 kg) rozaron las medallas tras caer en cuartos y finalizar en quinta posición. El campeonato también dejó una destacada actuación del equipo español de para taekwondo, representado en Múnich por dos deportistas, y que logró la recompensa de una medalla de bronce por medio de Joel Martín Villalobos.
La actuación global de la delegación española confirma el sobresaliente momento del taekwondo nacional y consolida el crecimiento de una nueva generación de competidores que ya está preparada para pelear por las medallas en la élite internacional. El mayor éxito reciente del taekwondo nacional en un Europeo sigue siendo el torneo de Manchester 2022, en el que España conquistó nueve preseas.
Con los resultados de la última jornada, la delegación española completa su participación en el Campeonato de Europa con seis metales:
Medalla de oro
► Jairo Agenjo (-54 kg)
Medallas de plata
► Elsa Secanell (-62 kg)
► Sergio Troitiño (-87 kg)
► Iván García (+87 kg)
Medallas de bronce
► Adriana Cerezo (-49 kg)
► Joel Martín Villalobos (K44 -63 kg)
Diplomas de quinta posición
► Adrián Vicente (-63 kg)
► Daniel Quesada (-74 kg)
► Juan Antonio Milán (-80 kg)
► Belén Morán (-73 kg)
► Tania Castiñeira (+73 kg)
► Rachid El Hayani (K44 -58 kg)
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