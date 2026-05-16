El HLA Alicante retoma este domingo la serie con Estudiantes tras fallar en el estreno

Segunda oportunidad. El HLA Alicante retoma esta tarde la serie de cuartos de final. Lo hace menos de 48 horas después de haber perdido el primer envite en el mítico Magariños de Madrid 93-77 en un duelo en el que pagó su mal arranque y en el que realmente solo compitió al nivel que exige este momento de la temporada en el tercer cuarto. La eliminatoria pasa ahora al Movistar Arena previendo una mayor afluencia de seguidores colegiales en domingo, de modo que los lucentinos deberán mejorar para arrebatarle el factor cancha al Estudiantes y, de ese modo, tener opción de cerrar el pase a la Final Four en el Centro de Tecnificación la semana que viene, donde se disputarían los dos siguientes duelos... si se dan las condiciones.

Cuartos de final | Partido 2 Movistar Estudiantes — HLA Alicante ► Hora: 18:30 horas. ► Televisión: LaLiga+. ► Pabellón: Movistar Arena (Madrid). ► Árbitros: Asier Quintas Álvarez, Joseo Olivares Bernabéu y Pol Franquesa Vázquez.

La dificultad para defender al tándem Granger-Silverio, 33 puntos entre los dos, en los momentos calientes complicó la tímida reacción experimentada por los de Rubén Perelló tras el descanso. Si los alicantinos aspiran a estirar la serie, deberán acompasar su energía a la exigencia del rival y elevar el régimen de dureza en la pintura. De lo contrario, sufrirá otra vez. Toni Ten no podrá contar con Juampi Vaulet, el resto están todos disponibles. Segundo asalto, a las 18:30 horas.