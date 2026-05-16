Lewandowski dejará el Barcelona al final de la temporada

Todo apuntaba hacia esta dirección. Desde hace ya unas semanas la decisión acerca del futuro de Robert Lewandowskiparecía haberse enfriado en lo que a seguir en el Barcelona se refiere. El polaco había dejado caer a su entorno que el club azulgrana había dejado de ser una prioridad (lo era hace unos meses) porque pasaba el tiempo y no llega una propuesta concreta e interesante.

Lewandowski se queja de una falta ante el Alavés / Valentí Enrich / SPO

Partiendo de que el delantero todavía se ve con cuerda para ser importante en un proyecto de altura, las intenciones de los dos bandos iban en sentido contrario. El '9' sabía que la decisión de la entidad catalana era (es) la de fichar a un ariete de referencia para ser titular los próximos años. Un cambio de ciclo.

Comunicado oficial

"Tras cuatro años llenos de retos y trabajo duro, es hora de seguir adelante. Me marcho con la sensación de haber cumplido la misión. 4 temporadas, 3 campeonatos. Jamás olvidaré el cariño que recibí de la afición desde mis primeros días.Catalunya es mi lugar en la tierra.

Gracias a todos los que conocí durante estos cuatro maravillosos años. Un agradecimiento especial al presidente Laporta por darme la oportunidad de vivir el capítulo más increíble de mi carrera. El Barça ha vuelto a donde pertenece.

Visca el Barça. Visca Catalunya"

No podía esperar más

Y, según ha ido dejando caer gente cercana a Lewandowski, no había recibido una propuesta formal con cifras concretas y llegados a mediados de mayo no podía esperar más para definir el plan de futuro para él y su familia.

Lewandowski y Szczesny, al frente del autocar de la rúa de campeones del Barça / INSTAGRAM

El Barça, lógicamente, era consciente de que el polaco no estaba dispuesto a esperar y que conforme pasar los días se iba alejando un poco más de seguir vistiendo la elástica barcelonista.

Cuatro años maravillosos

Hasta que se ha llegado a un punto de no retorno el propio Lewandowski han comunicado que separan sus caminos. Después de cuatro temporadas maravillosas, el '9' no seguirá de azulgrana.

Llegó el verano de 2022 y tanto con Xavi como con Hansi Flick en el banquillo ha rayado a un nivel muy alto. Son 119 goles en 191 partidos. Su mejor curso fue el 2024/25, cuando alcanzó la friolera de 42 tantos para colaborar en el triple (Copa, Liga y Supercopa). La pena, que se despide sin haber podido levantar una Champions.

Una despedida acorde a su figura

A partir de ahora, tendrá la oportunidad el internacional polaco de despedirse este próximo domingo de la afición barcelonista en el Spotify Camp Nou ante el Betis. Un marco perfecto porque no hay nada en juego a nivel clasificatorio, tampoco para el rival, así que podrá ser una fiesta tranquila y redonda. Como quería.

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Robert Lewandowski, en una imagen con el Barça / AFP7 vía Europa Press / AFP7 vía Europa Press

No será fácil dejar la Ciudad Condal, puesto que está muy cómodo en el entorno de Barcelona con su familia. Su mujer, Anna, tiene en marcha un negocio de fitness. Y están a gusto en Castelldefels, con el clima, con la comida y con una vida sencilla. Pero Lewy es muy competitivo y toca mirar al frente. Arabia es la opción más probable, aunque no definitiva.