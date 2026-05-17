El HLA Alicante vuelve a perder y se queda sin red

No pudo ser y eso que se mejoró el gran debe del equipo en el primer partido: la defensa. El HLA Alicante dio en el Movistar Arena una imagen sólida y mucho más fiable que en Magariños, pero no le valió (74-67). El poderío ofensivo de Movistar Estudiantes fue demasiado para un conjunto alicantino que sufrió en los rebotes y no pudo concretar ningún intento de remontada. De esta forma, el Lucentum se queda sin red y deberá ganar los dos duelos del Pedro Ferrándiz si quiere llegar con vida a un hipotético quinto encuentro en la eliminatoria.

Se debían corregir muchos aspectos si el objetivo era llevar la eliminatoria con vida a Alicante y con cambio de escenario incluido, ambos conjuntos saltaron al parqué del Movistar Arena en busca de una victoria capital. Uno de los grandes peros del primer duelo fue la intensidad, en especial durante la primera mitad. No se podía volver a repetir y atento a esto, Perelló pidió más a los suyos desde el primer minuto.

Mucha defensa

La energía extra se notó y Movistar Estudiantes sufrió para anotar durante un primer cuarto muy igualado en el que Hollanders fue el mejor en la parcela ofensiva del HLA. Las defensas se impusieron a los ataques, sin embargo, el cuadro madrileño tomó la delantera y se marchó al primer entreacto con una ventaja de tres puntos (18-15).

Al triple sobre la bocina de Jordan Bone para cerrar el cuarto se le sumó otro de Mendikote en la primera posesión. El HLA había igualado el partido y ambos equipos estaban centrando su juego en los triples. Dentro de esta tónica apareció Sasu Salin para volver a abrir una distancia favorable a los locales. Pese a la lluvia de triples, las defensas seguían dominando el juego y el ritmo del partido se vio frenado por las faltas personales y las constantes interrupciones.

Al contrario que en el primer partido, la intensidad estaba manteniendo al Lucentum en partido, eso sí, siempre por detrás en el marcador. El segundo cuarto cerró el telón con un triple de Hollanders que dejó el marcador en un 39-34 favorable a los locales.

Muy cerca el HLA Alicante, ya que, lo que más se echó en falta en Magariños, si estaba apareciendo en el Movistar Arena. Tras el paso por vestuarios, los alicantinos siguieron fiando su juego a los triples y ahora sí, estaba empezando a dar rédito de verdad. El guion del partido seguía siendo el mismo, cuando el Lucentum conseguía acercarse en el marcador, Movistar Estudiantes volvía a dar un paso adelante. Nadie dio su brazo a torcer y la intensidad no se negoció en todo el partido.

Durante los minutos finales del tercer cuarto se volvió a sufrir en ataque, no entraba nada e incluso los tiros libres se salían del aro. En busca de agitar el partido, Perelló recurrió a Sergio Llorente. Le salió bien la jugada al técnico mallorquín y el cuarto terminó con un 57 a 51 gracias a tres tiros libres del madrileño.

Los jugadores del Lucentum se reúnen durante el partido. / Movistar Estudiantes

La revolución Sergio Llorente siguió también en el último cuarto, que arrancó con un triple marca de la casa. Perelló era consciente de que en un partido a pocos puntos tenía más posibilidades el HLA, de ahí la importancia de mantenerse compacto en defensa. Con un dos más uno espectacular de Larsen, el Lucentum consiguió ponerse a tres a falta de ocho minutos, pero desde ese preciso instante, el conjunto madrileño apretó las tuercas en defensa.

No querían perder el factor cancha los colegiales y cada ataque del HLA era una batalla. Este incremento en la intensidad hizo que el partido entrase en su fase decisiva con una renta demasiado amplia para los intereses alicantinos. Con un marcador de 74 a 67 terminó el segundo partido de una eliminatoria que ahora viaja a Alicante.