Tenis
El Club Atlético Montemar reúne en Alicante a los talentos del Rafa Nadal Tour
La cuarta etapa de este circuito juvenil de tenis se disputa entre el 16 y el 24 de mayo
El circuito juvenil de tenis de referencia en España continúa su calendario y llega a Alicante para celebrar su cuarta etapa. Después de pasar por Barcelona, Sevilla y Valldoreix, el Rafa Nadal Tour by Santander se traslada al Club Atlético Montemar, donde la competición tendrá lugar entre el 16 y el 24 de mayo.
Durante nueve días, tenistas de las categorías sub-12, sub-14 y sub-16 competirán en un entorno que destaca tanto por su exigencia deportiva como por su enfoque formativo. El objetivo del torneo va más allá del rendimiento en pista, ya que busca impulsar el talento joven y contribuir al desarrollo personal a través del deporte.
Uno de los pilares del circuito, impulsado por Banco Santander, es su compromiso solidario: todos los fondos recaudados se destinan a los proyectos sociales de la Fundación Rafa Nadal, centrados en la infancia y la juventud en situación de vulnerabilidad.
Además de la competición, los participantes participan en actividades formativas de valores donde se trabajan conceptos como el compromiso, la deportividad, el esfuerzo y el compañerismo, convirtiendo cada etapa en una experiencia completa.
El circuito, que recorre ocho ciudades españolas, continuará tras Alicante en Madrid, Gran Canaria y Gijón, antes de finalizar con el Master final en la Rafa Nadal Academy en Mallorca. Alicante se convierte así en un nuevo punto de encuentro para el tenis base, donde el crecimiento deportivo y el compromiso social van de la mano.
El Rafa Nadal Tour by Santander convierte cada una de sus etapas en una experiencia única que une deporte y compromiso social, en la que la intensidad de la competición se combina con el aprendizaje, favoreciendo el crecimiento personal de los niños y niñas que participan cada temporada.
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