Así quedan las Finales de Conferencia en la NBA: Shai defenderá su flamante MVP contra Wembanyama y los Knicks contra los Cavaliers

Recta final en los playoffs de la NBA. Ya se conocen los cuatro equipos que disputaran las Finales de Conferencia. En el Este, los New York Knicks se enfrentarán a los Cleveland Cavaliers. En el Oeste, serán los San Antonio Spurs quienes trataran de frenar a Oklahoma City Thunder, los vigentes campeones. Shai Gilgeous Alexander no solo defenderá su anillo de 2025, sino el segundo MVP de su carrera contra Victor Wembanyama, quien terminó tercero en las votaciones por premio al mejor jugador del año que fue entregado este domingo.

Duelo de estilos opuestos

Es la octava temporada consecutiva en la que el MVP de la NBA es un jugador nacido fuera de Estados Unidos. Además, el base canadiense de 27 años se convirtió en el decimosexto jugador con múltiples MVP y en el decimocuarto en hacerlo de manera consecutiva, tras promediar 31,1 puntos por partido con un 55,3 % de acierto en tiros de campo, además de 4,3 rebotes y 6,6 asistencias. Recibió 83 de los 100 votos que otorgan la máxima puntuación, por los 5 que se llevó Wembanyama. Será un duelo de posiciones y estilos opuestos en el campo, pero en el que ambos destacarán como los mejores de su equipo.

El pívot francés de 22 años fue reconocido como el mejor defensor del año, y rompió el récord de tapones en un partido de playoffs en el primer encuentro de las semis contra Minnesota. La franquicia de Texas eliminó a los Timberwolves en seis partidos tras vencer a Portland Trail Blazers (4-1) y ahora se enfrenta a la mejor defensa de toda la liga. Era el duelo que todos esperaban cuando terminó la temporada regular. El primer clasificado contra el único equipo que fue capaz de ganarle hasta cuatro veces, que finalizó segundo contra todo pronóstico tras ganar 28 partidos más que el curso pasado. En estos playoffs, los Thunder siguen invictos tras apear a Phoenix Suns y Los Ángeles Lakers.

Knicks contra Cavaliers

Al otro lado de EEUU, los Cavaliers han necesitado hasta 14 partidos para llegar a sus primeras Finales de Conferencia desde 2018, aunque sin LeBron James no lo conseguían desde 1992. Ganaron 4-3 en primera ronda contra Toronto Raptors y repitieron resultado contra Detroit Pistons, esta vez imponiéndose fuera de casa en el séptimo enfrentamiento. Los Knicks llegarán con más descanso tras derrotar a Atlanta Hawks en primer ronda por 4-2, y liquidar por la vía rápida a unos Sixers (4-0) que venían de remontar un 3-1 frente los Boston Celtics.

Noticias relacionadas

Jalen Brunson y compañía tendrán ventaja de campo, y arrancarán la serie previa a las Finales con dos partidos en casa al igual que el año pasado. No sirvió entonces, cuando perdieron ambos y fueron eliminados por los Indiana Pacers. A diferencia de sus últimos verdugos, los de Nueva York confían en repetir el precedente más reciente en playoffs contra sus próximos rivales, a quienes derrotaron en cinco partidos en la primera ronda de 2023. Esta temporada se han enfrentado tres veces, con dos triunfos para los dueños del Madison Square Garden. El mítico pabellón de la gran manzana no acoge unas Finales de NBA desde 1999, cuando los Knicks perdieron precisamente contra los Spurs.