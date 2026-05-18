El Horneo Alicante ficha al lateral Vasconcelos

El Horneo Alicante ha anunciado este lunes un nuevo fichaje de cara al proyecto de la próxima temporada, en la que el conjunto que preside Pepe Sánchez seguirá militando en la liga Asobal, máxima categoría nacional. La nueva incorporación es el lateral Rafael Vasconcelos, de 18 años, que procede del Sporting de Portugal y firma hasta 2028, aunque en calidad de cedido.

Ambas entidades han acordado este préstamos por dos cursos de un zurdo que también puede jugar de central y que viene siendo un habitual en las convocatorias de la selección portuguesa júnior, con la que se proclamó subcampeón del mundo en 2025 y de Europa un año antes. En su palmarés también cuenta, a nivel de clubes, con una Supercopa de Portugal (2024).

Vasconcelos, con la selección portuguesa / Horneo Alicante

Vasconcelos se define como un "jugador rápido, al que le gusta jugar uno contra uno y que tiene buena capacidad de decisión". Por su parte, Roi Sánchez, entrenador del Horneo Alicante, se muestra "muy contento" con el fichaje, al que define como un jugador "muy rápido, muy valiente, con mucha electricidad".

Soplo de aire fresco y agresividad

"Creo que nos va a venir muy bien en nuestro estilo de juego y creo que en momentos de atasco puede darnos un soplo de aire fresco y agresividad ofensiva. Es un chico con mucha hambre, mucha ambición y que está muy adelantado a su edad en cuanto a su experiencia con la Selección como con el Sporting o el ABC de Braga", añade el técnico gallego, en declaraciones facilitadas por el propio Horneo.

Por su parte, el propio Vasconcelos agradece al club alicantino "la confianza en todo momento". "Me gusta mucho el proyecto y la ambición y trabajo que realizan para seguir creciendo". "Voy para ayudar al máximo a que el club consiga sus objetivos", añade el balonmanista luso.

Además, Abraham Rochel, director deportivo del Horneo Alicante, compara a Vasconcelos con Hamza Walid, otro reciente fichaje del club: "Rafa es otro de esos jugadores jóvenes internacionales que íbamos siguiendo y queríamos incorporar en nuestro proyecto. Naturalmente para nosotros era muy importante que Rafael estuviera con nosotros mínimo dos años y lo hemos conseguido".

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Asimismo, agradece "a todas las personas que han ayudada a que Rafael" esté en el club, "sobre todo a su Club Sporting de Portugal y su confianza en el proyecto del Horneo para que Rafael siga creciendo como jugador y como persona".