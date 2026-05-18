La santapolera Awa Fam se despide con doblete en su adiós soñado al Valencia Basket

Mejor final, imposible. Awa Fam Fam se despide del Valencia Basket con una victoria ante el Casademont Zaragoza (68-67) en el segundo partido de la final que le da el título a las taronja. La número 3 del Draft de la WNBA no volverá a jugar en el Roig Arena como local, despidiéndose de la afición taronja con la emoción de la niña que llegó con apenas 13 años recién cumplidos y que cumplió su sueño de ser una de las estrellas del primer equipo tras convertirse en la joya de L'Alqueria. Y además, siendo clave en la remontada ante las aragonesas, con un triple en el último cuarto que devolvía la ventaja a las taronja a poco más de un minuto para el final. El Roig Arena celebraba el primer título de su historia en un día con récord de asistencia y Awa lo celebraba como nunca, entre muestras de afecto de la afición.

Awa salía en el quinteto inicial junto a Yvonne Andersson, Elena Buenavida, Leo Fiebich y Raquel Carrera. Ganaba su último salto inicial en el Roig Arena, pero el balón acababa después en manos de Zaragoza en la primera posesión del partido. Las extaronja Hempe y Fingall intentaban frenarle en unos primeros minutos en los que pese a la ausencia de puntos, sumaba ya tres rebotes, una asistencia y una recuperación. Sus dos únicos lanzamientos llegaban desde el 6,75, sin suerte y tras 6:23 minutos sobre la pista, Rubén Burgos le daba descanso dando entrada a Hillsman en su lugar.

Awa Fam, durante el segundo partido de la final ante el Casademont Zaragoza. / F. Calabuig

La canterana volvería a la pista poco antes de los dos minutos del segundo cuarto, cambiándose de nuevo por Khaalia y con Carrera como pareja interior. Y ahora así, a la tercera, lograba sus primeros puntos con un triple tras asistencia de Anderson que permitía a las taronja coger oxígeno cuando el marcador reflejaba un 19-26.

La francesa Aminata Gueye era la única que le creaba problemas en defensa, ya con siete puntos, aunque en las ayudas, Awa desbarataba otras opciones de ataque del Zaragoza. A 1:51 del descanso, Burgos le daba descanso de nuevo.

Problemas con las faltas

La de Santa Pola salía de nuevo tras el paso de vestuarios al repetir Rubén Burgos el quinteto inicial, pero en menos de tres minutos, se cargó con dos faltas más y, ya con tres, el técnico prefirió reservarla para el tramo final del partido.

Awa, durante el partido de este domingo en el Roig Arena. / F. Calabuig

Ya en el último cuarto, entrando por Araújo a 7:53 del final del partido, Awa volvía al cara a cara con Gueye, a quien hizo un tapón para recuperar el balón en un momento clave, con dos abajo las locales. El canterana taronja seguía abriendo el campo y buscando opciones en el tiro exterior, pero fallaba un triple a 3:54 del final que habría puesto a las taronja por delante en el marcador.

Triple decisivo y euforia final

El Zaragoza afrontaba el último minuto y medio con ventaja e intentando apurar las posesiones para llevarse el encuentro, pero una recuperación de Leticia Romero acabó en las manos de la propia Awa, que anotaba un triple a 1:06 del final que ponía el 66-65. El Roig Arena enloquecía mientras Awa levantaba los brazos celebrando el triple.

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Awa Fam, en el partido más emotivo antes de dejar el Valencia Basket. / F. Calabuig

Pero aún habría que sufrir tras una nueva canasta visitante, a 45 segundos del final. Las taronja no lograban anotar en la siguiente posesión pese a dos tiros liberados de Fiebich y en la defensa, Awa se veía obligada a parar el juego con su cuarta falta. El Zaragoza no sabía agotar la posesión, Fingall arriesgaba en un pase interior y perdían la bola. Quedaban 12 segundos para el final e Ivonne Anderson obró el milagro, anotando sobre la bocina para poner el 68-67. La locura llegaba a la pista y a todo el pabellón, Awa se abrazaba a Anderson y se dirigía al público levantando los brazos. El final soñado para la alicantina, que deja el club de su vida con un doblete de Liga y Copa.