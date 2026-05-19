El Horneo Alicante renueva una temporada a Javier Borragán

Paso adelante. Uno firme, poderoso, seguramente fundamental para seguir creciendo como club que pretende hacerse un hueco en la élite. Después de sellar la permanencia en su estreno en la Asobal con bastante margen pese al comienzo de liga titubeante, el conjunto que preside Pepe Sánchez se ha puesto a trabajar para armar el bloque que debe aspirar a afianzarse entre los mejores del balonmano nacional. Uno de los pilares en los que se ha edificado la exitosa temporada del Horneo, Javier Borragán, seguirá en Alicante el curso que viene.

El lateral derecho, que luce en la camiseta el apellido de su madre, Fernández, sigue siendo, a sus 36 años un puntal ofensivo referencial. Este curso ha mejorado los números en ataque que firmó con el Bada Huesca hace un año, cuando también contribuyó activamente a la salvación de los aragoneses, curiosamente rivales del Horneo en los cuartos de final de la Copa del Rey que arranca e 15 días.

Javier Borragán posa junto a Pepe Sánchez, presidente de Horneo y también del club Eón Alicante. / HÉCTOR FUENTES

De momento, suma 87 goles en 19 partidos, y aún restan dos jornadas para cerrar el campeonato. Tanto el director deportivo, Abraham Rochel, como su entrenador, Roi Sánchez, han destacado en el anuncio de su continuidad, la importancia capital que tiene el ovetense para el proyecto que apadrina la panificadora Horneo, fundada en Alicante en 1999 por el actual presidente del club. Borragán ha sido incluido tres veces en el siete ideal de la Asobal y le han premiado como jugador más valioso esta temporada en el mes de marzo.

Todo eso se ha garantizado el equipo alicantino con la renovación por una temporada del asturiano, "muy feliz" por el acuerdo sellado con la entidad que administra Pepe Sánchez. "Quiero dar las gracias a mis compañeros, que me han tratado como uno más desde el primer día y al cuerpo técnico», confiesa el lateral, que se incorporó al proyecto con la competición en marcham en el mes de noviembre.

Más allá de la cancha

Este estudiante de Comunicación, que ha vivido en cinco países y habla cuatro idiomas, esta convencido de que, además de jugando, puede contribuir al desarrollo del Horneo «acompañando a los jóvenes en el comienzo de sus carrerar para ayudarles a no cometer los mismo errores que cometí yo por falta de referentes en el vestuario que me aconsejaran, que me abrieran los ojos porque a esa edad aún no eres consciente de muchas cosas importantes para tu futuro profesional".

Javier Borragán celebra uno de los 87 goles que lleva anotados esta temporada en el Horneo Alicante. / EÓN

Dentro de la pista, Borragán no duda: "Estoy para ayudar en todo lo que necesiten desde mi experiencia", asegura después de confesar que se sentirá "extraño" en el primer duelo copero al enfrentarse contra sus excompañeros, que todavía no tienen atada la salvación y que pueden consumar su descenso a División de Honor en la última jornada de liga, en el Pitiu Rochel, una semana antes del envite de cuartos de final en el torneo del KO, donde vuelven a cruzarse ambas escuadras.

Un valor seguro

Roi Sánchez, el técnico que logró enderezar el camino fallido de Fernando Latorre desde que relevó al entrenador alicantino en el banquillo, le ha definido como un jugador que, para su idea de juego, «es mucho más que los goles que marca cada jornada. Javi es un jugador que, a mí me ayuda mucho con su experiencia y su trabajo. Nos da muchísimo en todos los aspectos y agradezco al club que haya hecho el esfuerzo para que siga porque estoy encantado porque me permite mezclar a jóvenes talentos europeos con los buenos veteranos que tenemos en el equipo», subraya el prepapador vigués.

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Abraham Rochel, que en su calidad de director deportivo, se ha encargado de abrir el acto protocolario frente a la prensa, ha valorado el esfuerzo por Borragán en el momento de elegir al Horneo, un recién ascendido a la Asobal, como su siguiente paso. «Javi es un jugador que llegó en una situación complicada y no teníamos ninguna duda de lo que nos iba a dar y que luego sus excelentes números han corroborado. Nos da mucho durante la semana y, para nosotros, es clave tener figuras como él, que son un ejemplo para todos, jóvenes y mayores, y para todos los que vendrán después de él porque su actitud es inmejorable. Representa la línea de trabajo que se marca el club y la alta exigencia que él se impone a sí mismo cada día durante cada semana de competición. Así que solo podemos agradecerle que siga un año más", aplaude el hijo del hombre que da nombre al pabellón en el que se está haciendo hueco en la élite el Horneo Alicante.