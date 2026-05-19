Balonmano | Copa del Rey
El Horneo Alicante jugará la Copa con una camiseta exclusiva que puede comprar el público
El club la pone a la venta en la web oficial del equipo y también se podrá adquirir en el pabellón mientras dure el torneo
Gesto con los aficionados, y también con el principal patrocinador, la panificadora y distribuidora alicantina con negocio multinacional Horneo, que da nombre al primer equipo del Balonmano Eón Alicante en la Liga Asobal. La marca lucirá en el centro del pecho acompañada por el resto de empresas e instituciones que contribuyen a que el club que preside Pepe Sánchez pelee por consolidarse en la élite del balonmano nacional.
La dirección de la entidad ha decidido diseñar una nueva camiseta "que solo se utilizará durante la Copa del Rey" para que los aficionados puedan disponer de un recuerdo que será único. De color naranja, seña de su valedor financiero principal, se pondrá a la venta a través de la web oficial de la entidad, que prevé un número limitado de ellas, de modo que aconsejan a los interesados hacer la reserva online para garantizarse tenerla.
También se ha previsto habilitar un espacio en el Centro de Tecnificación, sede de la competición, que se disputa en Alicante del 5 a 7 de junio, donde se podrán adquirir de manera presencial durante los tres días que dura la competición. El precio fijado es de 40 euros, da igual el medio que se emplee para adquirirla.
Con esta iniciativa se pretende, además de encontrar un ingreso extra en una temporada muy complicada entre los grandes del balonmano español, que la grada pueda lucir un tono monocorde que ayude a dar impulso a los anfitriones, que en los cuartos de final se miden con el Bada Huesca, quien, a diferencia del Horneo Alicante, pelea por no descender. El Barça no se cruzaría en el camino del equipo que entrena Roi Sánchez hasta la final, a la que accedería, en caso de superar la primera ronda, con el vencedor del Bidasoa Irún-Torrelavega.
En los próximos días se habilitará un banner en la web del club anunciado a través de sus perfiles en redes sociales para conseguir la camiseta conmemorativa de esta cita histórica para el digno heredero de los míticos Calpisa y Tecnisán, que hace 50 y 40 años, respectivamente, que lograron sus últimos triunfos en un torneo del KO que, en toda su grandeza, regresa a la capital siete años después tras la que levantó el todopoderoso Barça en 2019 superando en la final al Ciudad Encantada de Cuenca.
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