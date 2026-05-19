Mucho más que montaña: así evoluciona la sostenibilidad en la escalada

La escalada de competición está viviendo una importante transformación. Si tradicionalmente se ha entendido como un deporte íntimamente ligado a la naturaleza, hoy amplía su mirada hacia un ecosistema más complejo, donde lo urbano, lo organizativo y lo social también forman parte del impacto. En este contexto, World Climbing impulsa una evolución que redefine el concepto de sostenibilidad dentro de este deporte también en ciudades, no sólo en plena naturaleza.

La escalada ha crecido, se ha profesionalizado y ha entrado de lleno en el circuito internacional, incluyendo su presencia en eventos tan importantes como los Juegos Olímpicos. Este desarrollo ha trasladado parte de su actividad a entornos urbanos y grandes competiciones, donde el reto ya no es solo preservar la roca o la montaña, sino también gestionar de forma responsable todo lo que rodea al evento.

Este contenido requiere JavaScript para su visualización. Por favor, habilite JavaScript para ver el contenido. Contenido de la World Climbing Series Comunidad de Madrid 2026.

Valores y aprendizajes en la naturaleza aplicados a la ciudad

La sostenibilidad en la escalada ya no se limita a la protección del entorno natural. Ahora abarca aspectos clave como la reducción del impacto ambiental en la organización de competiciones, la gestión eficiente de recursos o la reutilización de materiales. Es un cambio de paradigma que obliga a repensar cada detalle, desde la producción de presas hasta la logística de un evento internacional. Al mismo tiempo, muchos de los valores que la escalada ha adquirido rodeada de naturaleza ahora se trasladan también a un entorno urbano.

En este escenario, World Climbing ha asumido un papel activo, alineando su estrategia con los Objetivos de Desarrollo Sostenible de Naciones Unidas. De este modo, World Climbing ha centrado sus esfuerzos en cinco pilares concretos: salud y bienestar, igualdad de género, consumo responsable, acción climática y alianzas estratégicas. Una hoja de ruta que conecta el crecimiento del deporte con una responsabilidad real sobre su impacto.

Desde la propia organización explican que la sostenibilidad se entiende “como algo mucho más amplio que únicamente el aspecto medioambiental”. Por eso, además de las medidas ecológicas, también se tienen en cuenta aspectos como la responsabilidad social, el legado que deja una competición en la comunidad local, la manera de comunicar y promover la sostenibilidad durante el evento o incluso la sostenibilidad financiera de cada proyecto.

El compromiso no se queda en el papel ya que en la práctica se están implementando estas medidas. Uno de los ejemplos más visibles es la reutilización de presas tras grandes competiciones, que posteriormente se redistribuyen entre federaciones en desarrollo. Esta iniciativa, aplicada en eventos clasificatorios olímpicos y prevista tras París 2024, reduce residuos y contribuye al crecimiento global del deporte.

Además, la organización trabaja en la compensación de emisiones de carbono mediante colaboraciones con entidades especializadas como ‘myclimate’, al mismo tiempo que desarrolla planes de transición para reducir su huella. El objetivo es reducir las emisiones en un 50% antes de 2030 y alcanzar la neutralidad climática en 2040.

El papel de los eventos y competiciones

Las competiciones son uno de los puntos clave de este proceso. Eventos como la World Climbing Series Comunidad de Madrid 2026 no solo sirven como escaparate deportivo, sino también como plataforma para visibilizar estos valores. La sostenibilidad se integra en la planificación, en la ejecución y en la experiencia del espectador, generando conciencia en torno al impacto del deporte, tanto para deportistas como para el público y todo el entorno que participa en un evento tan grande.

World Climbing Series Comunidad de Madrid / World Climbing

En este sentido, World Climbing puso en marcha en 2025 una iniciativa para reconocer a los comités organizadores locales que realizaron un esfuerzo destacado a la hora de integrar acciones sostenibles en sus eventos. Además, desde la comisión de sostenibilidad ya trabajan para adaptar esta iniciativa con el objetivo de que los organizadores puedan recibir este reconocimiento incluso antes del inicio de la temporada, fomentando así la incorporación de medidas sostenibles desde la fase de planificación y no solo una vez finalizada la competición.

El trabajo del Sustainability Officer y de la comisión específica de sostenibilidad resulta fundamental. Su labor coordina proyectos, impulsa nuevas iniciativas y asegura que cada acción tenga continuidad en el tiempo. No se trata de medidas aisladas, sino de una estrategia estructurada que acompaña el crecimiento del deporte. En World Climbing no se entiende el desarrollo de la escalada sin este plan de sostenibilidad.

Una evolución ligada al futuro de la escalada

El crecimiento de la escalada implica también un aumento de su impacto, tanto ambiental como económico. Por eso, la sostenibilidad se convierte en una herramienta clave para garantizar su continuidad. No solo se trata de proteger el entorno, sino de asegurar que federaciones, sedes y competiciones puedan mantenerse en el tiempo con estándares de calidad elevados.

La dirección es la de adaptar el deporte a su nueva realidad global sin perder su esencia. Una evolución en la que la sostenibilidad deja de ser un concepto asociado únicamente a la naturaleza para convertirse en un eje transversal que define el presente y el futuro de la escalada de competición en un entorno urbano.