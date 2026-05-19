TENIS
Oficial: Alcaraz tampoco estará en Wimbledon
El murciano ha anunciado que tampoco podrá jugar en la gira de hierba
Era una posibilidad cada vez más real y el propio Carlos Alcaraz ha confirmado la noticia en sus redes sociales. El tenista murciano tampoco estará en Wimbledon por su lesión en la muñeca derecha que ya lo dejó apartado de Roland Garros.
"Mi recuperación va por buen camino y me siento mucho mejor, pero desgraciadamente aún no estoy listo para poder jugar y por eso tengo que renunciar a la gira de hierba en Queen’s y Wimbledon. Son dos torneos realmente especiales para mí y los echaré mucho de menos. Seguimos trabajando para volver lo antes posible!", escribió en un post Carlitos.
Así pues, Alcaraz seguirá fuera de las pistas mínimo hasta el próximo mes de agosto, con la llegada de la nueva gira americana con los torneos de Masters 1000 de Canadá y Cincinnati. El murciano ya explicó que su idea era tener toda la paciencia necesaria para recuperarse al 100% y no poner en riesgo una recaída y a ello se ha acogido sin ninguna duda.
Muchos de los especialistas ya avisaban que la tenosinovitis de De Quervain, nombre técnico de la dolencia que afecta al número 2 del circuito ATP, es una dolencia complicada de curar y con mucho riesgo de recaída, haciendo incluso posible que tuviera que decir adiós a la temporada. Por el mensaje de Alcaraz y por la escasa información que se conoce del murciano todo apunta a que no tendrá que ser así y que podrá regresar para la segunda mitad de la temporada.
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