La Vila apoya la candidatura de España para el Mundial de 2035

La candidatura de España para albergar la Copa del Mundo de Rugby 2035 continúa dando pasos firmes en su estrategia institucional. En esta línea, el presidente de la Real Federación Española de Rugby (RFER), Juan Carlos Martín “Hansen”, mantuvo un encuentro de trabajo con el alcalde de La Vila, Marcos Zaragoza, con el objetivo de fortalecer alianzas estratégicas que permitan consolidar el proyecto mundialista tanto en la Comunidad Valenciana como en el conjunto del país.

Durante la reunión, ambas partes coincidieron en la necesidad de estrechar la colaboración entre administraciones públicas, clubes deportivos y la propia federación para seguir impulsando el crecimiento del rugby en España y aprovechar la oportunidad histórica que supondría la organización del Mundial de Rugby de 2035.

El alcalde de la Vila Joiosa mostró su total disposición a trabajar conjuntamente con la RFER y destacó el impacto positivo que un evento de esta magnitud tendría en el municipio y en toda la región. Zaragoza subrayó el potencial del campeonato como motor de promoción internacional, dinamización económica y atracción turística para la Comunidad Valenciana.

“La Vila es ciudad de rugby, cuenta con un estadio envidiable y desde el Ayuntamiento estamos trabajando en un proyecto de ampliación de las instalaciones”, afirmó el primer edil, quien añadió que “es un honor poder ir de la mano de la Real Federación Española de Rugby y del Club de Rugby La Vila para formar parte de la candidatura de España como sede del Mundial”.

Asimismo, el alcalde aseguró que el municipio pondrá a disposición del proyecto sus instalaciones deportivas de primer nivel y recordó la experiencia de Villajoyosa como anfitriona de competiciones internacionales. “Sería un orgullo y un gran revulsivo para nuestra ciudad formar parte de este acontecimiento mundial”, señaló.

Por su parte, Juan Carlos Martín destacó el papel fundamental de los clubes y territorios con tradición rugbística en el desarrollo del proyecto nacional. “La Comunidad Valenciana tiene una tradición extraordinaria y clubes históricos como el Club de Rugby La Vila representan perfectamente los valores y el crecimiento de nuestro deporte”, afirmó el presidente de la RFER.

Martín también puso en valor el trabajo realizado durante años por el club vilero, desde el deporte base hasta la élite, y aseguró que la federación quiere que territorios como Villajoyosa “sean protagonistas del futuro del rugby en España y del camino hacia la Copa del Mundo de 2035”.

El encuentro forma parte de la hoja de ruta institucional que la Real Federación Española de Rugby está desarrollando en diferentes territorios del país con el objetivo de implicar a todo el ecosistema del rugby español en una candidatura que aspira a convertirse en un proyecto de país.

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Bajo el lema “Bridge the World”, la propuesta española busca posicionar a España como punto de encuentro del rugby internacional, conectando deporte, turismo, innovación e infraestructuras en una iniciativa con impacto nacional e internacional. Además de optar a la organización del Mundial de 2035, la candidatura pretende abrir la puerta a la celebración de otros grandes eventos internacionales de rugby en los próximos años.