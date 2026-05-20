Awa Fam: "Representar a Santa Pola en la WNBA es un orgullo"

A sus 19 años, Awa Fam encara el paso más importante de su todavía corta carrera deportiva. Tras ser seleccionada en el tercer puesto del Draft por las Seattle Storm, igualó una marca histórica para el baloncesto español que hasta el pasado 13 de abril ostentaba nada más y nada menos que Pau Gasol.

La santapolera, que arrancó su andadura en el mundo del baloncesto desde bien pequeña junto al CD Polanens, pone rumbo a Estados Unidos para cumplir el sueño que lleva persiguiendo desde que era una niña, poder jugar en la WNBA. El reto lo afronta "con muchísimas ganas" y con la ilusión de disfrutar entre las mejores jugadoras del mundo.

Awa Fam, con los colores del que será su equipo en la WNBA. / Seattle Storm

Con muchísima emoción se despidió Awa Fam del Valencia Basket y de la que ha sido su segunda casa desde los 12 años cuando fichó por el club e ingresó en l'Alqueria del Basket. Después de 124 partidos como taronja y un doblete de Liga y Copa en la última temporada, la jugadora de Santa Pola emprende una nueva aventura y no esconde las ganas de triunfar más allá del charco.

"Ojalá vaya todo súper bien. Estoy muy ilusionada con la nueva experiencia y voy con muchísimas ganas", declaraba la nueva jugadora de Seattle Storm. Su despedida del Valencia se podría describir como inmejorable, ya que fue clave en el segundo partido de la gran final de la Liga Femenina con un triple en el último cuarto.

"Lo que más echaré de menos será a mi gente" Awa Fam

Sin dejar de lado a la ciudad que le vio encestar sus primeros tiros, Awa Fam reconoce que poder llevar el nombre de Santa Pola por la WNBA es una sensación fantástica. "Representar a Santa Pola en la WNBA es increíble. A mí, Santa Pola me encanta y es una de las ciudades en las que he crecido, de hecho, siempre digo que mi segunda casa es Valencia porque la primera es Santa Pola. Todo esto es un orgullo inmenso", reconocía.

Eso sí, el cambio no será sencillo y deberá dejar atrás parte de su entorno más querido, siendo este uno de los retos más complicados de esta nueva etapa. "Lo que más echaré de menos será a mi gente, a la familia, a los amigos… También echaré en falta un poco la vida rutinaria de España", agregó. Sin embargo, en Seattle le estará esperando con los brazos abiertos su nuevo equipo, una de las franquicias más exitosas de la WNBA con cuatro títulos conseguidos en 2004, 2010, 2018 y 2020.

"Voy con el objetivo de disfrutar" Awa Fam

A aquella niña que arrancó en el Polanens y que soñaba con llegar a lo más alto le ha llegado la hora de brillar entre las mejores. A raíz de ello y al mirar atrás, Awa Fam es clara con el mensaje que le mandaría a aquella niña del pasado. "Le diría que siga con el objetivo que tenía, porque siempre he tenido el sueño de llegar a la WNBA. También que siga teniendo esa ambición de seguir mejorando y de ser mejor persona".

Más allá de retos deportivos, marcas o resultados, los objetivos que se fija Awa Fam en su primera temporada como jugadora de las Seattle Storm son el de disfrutar y el de amoldarse a una nueva realidad. "Voy con el objetivo de disfrutar, de cumplir mi gran sueño de poder estar en la WNBA y también de conocer cómo funciona todo de verdad".

Su techo es el cielo y, pese a que no se marca objetivos, las expectativas están por las nubes, ya que solo fue superada en el Draft por Azzi Fudd y Olivia Miles, drafteadas por Dallas Wings y Minnesota Lynx respectivamente. Con sus actuaciones se ha convertido en la gran joya del baloncesto español y por sus manos pasa gran parte del futuro nacional en las competiciones internacionales. A partir de ahora se medirá ante las mejores y a día de hoy ya está en una lista formada por ilustres nombres como Pau Gasol, Ricky Rubio, Amaya Valdemoro o Raquel Carrera.