Cristhian Mosquera se convierte en el primer alicantino en reinar en Inglaterra

Nunca es agradable ver partir a un talento de la casa, pero sí lo es que lo haga para triunfar. Tras el empate a uno entre Manchester City y Bournemouth, el Arsenal se proclamó campeón de la Premier League por primera vez en 22 años. En el conjunto dirigido por Mikel Arteta milita el central alicantino Cristhian Mosquera. Quien fuera jugador de la cantera del Hércules se convierte entonces en el primer jugador nacido en la provincia en levantar el título de la primera división inglesa. Junto a este y a la medalla de oro conseguida en los Juegos Olímpicos de París 2024, el jugador también podrá añadir a su palmarés la Champions League la próxima semana.

De padres colombianos, Mosquera nació y dio sus primeras patadas a un balón en Alicante. Tras un inicio en el fútbol base del Hércules, el defensor partió hacía Valencia con apenas doce años para continuar con su crecimiento en el deporte. En 2022, con tan solo 17 años, el también alicantino José Bordalás le daba su primera oportunidad en el fútbol profesional. La ocasión llegó en Mestalla, contra el Sevilla, donde disputó la primera parte de un empate a uno entre ches e hispalenses.

Cristhian Mosquera disputa un balón durante un partido de los Juegos Olímpicos de París 2024. / Kiko Huesca / EFE

No fue hasta la temporada 23/24 que el hispanocolombiano se hizo un hueco en el equipo valencianista. En dos años, Mosquera disputó más de seis mil minutos con el conjunto blanquinegro. Su rendimiento ese año fue tal que Santi Denia, por entonces seleccionador español sub-21, decidió convocarle para disputar los Juegos Olímpicos de París 2024. En una final contra los anfitriones, la rojita se impuso por 3-5 ante Francia, por lo que el central se llevaba el primer título de su todavía corta carrera.

El tiempo de Mosquera a la rivera del Turia no pasó desapercibido a nivel internacional. Tras varias temporadas que se quedaban a las puertas de ser primeros, el Arsenal fichó este pasado verano al alicantino por 15 millones de euros. Pese a no poder hacerse con la titularidad debido al gran nivel de la dupla Saliba-Magalhães en la zaga, el defensor ha disputado más de 800 minutos bajo las órdenes de Mikel Arteta.

Mosquera (d) celebra junto a Mikel Merino (i) y Declan Rice (c) un gol del Arsenal. / TOLGA AKMEN / EFE

Tras un final de temporada que se avecinaba aciago, con los "gunners" cayendo en ambas copas nacionales y el Manchester City cada vez más cerca, el Arsenal tuvo esta pasada jornada su primera oportunidad de cantar el alirón. Para ello necesitaban ganar al Burnley y confiar en que los de Guardiola no lo hicieran contra el Bournemouth. Y así fue. Los londinenses ganaron con un solitario gol de Kai Havertz, mientras que los mancunianos no lograron pasar del empate en el Vitality Stadium.

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Para añadir más metales a su ya triunfal palmarés, Mosquera también puede hacerse con la Champions League el próximo sábado 30 de mayo. El Arsenal se enfrentará al Paris Saint-Germain con la oportunidad de convertir al central en el cuarto alicantino en levantar "la orejona". El primero fue José Luis Pérez (Alcoy) con el Real Madrid en la 55/56. Tras este hubo que esperar más de treinta años para que Guillermo Amor (Benidorm) lo hiciera con el Barça en 91/92. Pese a que no jugó, el último en hacerlo fue Xavi Torres (Jávea) que, al ir convocado en un partido, puede presumir de ser campeón también con el club azulgrana en la 08/09.