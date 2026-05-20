El Racing San Gabriel asciende de la mano de un mítico herculano

El fútbol de Alicante no solo es el Hércules. Las semillas que luego florecen en el Rico Pérez se cultivan en los distintos clubes de barrio en los que dan sus primeras patadas a un balón tanto quienes luego se visten de blanco y azul (u otros colores de élite) como aquellos que no dan el salto, pero mantienen con vida entidades que son necesarias a lo largo de todo el planeta para que el ecosistema del balompié funcione.

Uno de esos clubes es el Racing San Gabriel, con 85 de años de historia, vinculado a uno de los barrios más populares de Alicante. Y que estos días anda de celebración, tras haber conseguido un éxito que llevaban más de dos décadas esperando: el ascenso de su juvenil.

Lo han hecho de la mano de su presidente, Isidro Gómez, y de uno de los futbolistas del Hércules con más aura de los últimos tiempos, José Antonio Palomino. Este tándem se ha ido retroalimentando hasta que los astros se han alineado durante la presente temporada, que ha concluido con el mencionado ascenso de Tercera a Segunda FFCV del equipo entrenado por Palomino.

José Antonio Palomino e Isidro Gómez celebran el ascenso del Racing San Gabriel / INFORMACIÓN

La figura de Palomino, clave

El mítico exherculano no necesita demasiada presentación. Nacido en Alicante en 1973, fue uno de los futbolistas más queridos del club blanquiazul durante la década de los noventa, en la que militó en su primer equipo de inicio a fin (1991-2000), disputando 202 partidos oficiales, marcando 14 goles y consiguiendo el ascenso a Primera de 1996, en el que fue pieza clave.

En la máxima categoría, Palomino disputó 18 partidos, siendo titular en las seis primeras jornadas de liga. Luego fue perdiendo fuelle, aunque en Segunda recuperó galones, viviendo también la cara amarga del herculanismo: el descenso a Segunda B de 1999. Una vez colgadas las botas ha seguido vinculado al fútbol. Y la última llamada que recibió para formar jóvenes talentos fue la del Racing San Gabriel.

"Llamé a Palomino porque lo conocía y me ayudo a tener una idea de lo que hacer en el club", explica Isidro Gómez sobre una entidad que ha pasado de tener tres equipos (alevín, infantil y cadete) a 17, incluidos cuatro femeninos, en poco más de un lustro desde su llegada. "Hace un par de años se metió más de lleno, con el plan de metodología y con la formación de entrenadores y este curso me dijo que quería coger al Juvenil A, con el que hemos ganado la liga a falta de dos jornadas. Es una liga compleja y hemos hecho un temporadón, los más goleadores y menos goleados, solo con una derrota y haciendo un gran fútbol. Se ha notado la mano de Palomino", agrega.

El último ascenso del Racing San Gabriel databa, curiosamente, de la misma temporada en la que Palomino abandonó el fútbol profesional con el Hércules (1998-1999). Han sido más de dos décadas de espera y trabajo en la sombra. "Es la culminación de la constancia, creciendo desde las categorías más bajas y siempre teniendo claro que nuestro objetivo es la formación de jugadores", asevera Gómez, que tiene desde hace dos años un acuerdo de colaboración con el Hércules en este sentido.

Plantilla del Juvenil A del Racing San Gabriel que ha conseguido el ascenso / INFORMACIÓN

El Racing San Gabriel es la asociación más antigua del barrio, con cerca de 250 socios y una sede de dos plantas donde no solo se habla de fútbol sino que hay espacio para el tenis de mesa, ajedrez, cartas, dominó... e incluso para un refugio de la Guerra Civil. Isidro, que jugó en el Racing, tomó las riendas del club por petición de su padre, que era directivo, con esa sensación tan repartida por todo el mundo de ver cómo los mejores jugadores siempre se iban rápidamente a otros sitios.

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Otro exherculano, Pepe Varela, también vivió el ascenso del Racing San Gabriel / INFORMACIÓN

"¿El futuro? Ya estamos preparando la temporada que viene y queremos mejorar al sénior masculino, además de consolidar al Juvenil A en la nueva categoría", apunta Gómez, deseando que la felicidad de este ascenso no sea efímera. Que se extienda por todas los equipos del club. Y que algún día, una promesa del Racing San Gabriel llegué donde hizo historia Palomino en su día.