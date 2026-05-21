El Horneo Alicante enfrenta la preparación más real para la Copa del Rey

Con la permanencia ya certificada, lo normal sería relajarse. El Horneo Alicante visita al Balonmano Nava este viernes (21 horas) en su último desplazamiento de la temporada. Sumado a la jornada 30, el conjunto dirigido por Roi Sánchez también tendrá que jugar la Copa del Rey en su ciudad. Con el trofeo en la mente, el entrenador gallego y los suyos saben que lo que resta de liga será una preparación para esta.

Enfrente, los alicantinos tendrán a un equipo que se juega la vida. Los leoneses están en 14ª posición, empatados a 17 puntos tanto por arriba como por abajo. Su lugar en la tabla les permitiría jugarse la temporada en una eliminatoria de permanencia. La igualdad numérica, no obstante, puede hacer que un solo resultado a favor signifique la diferencia entre salvarse sin contratiempos y descender.

Los alicantinos ya saben lo que es ganar al conjunto dirigido por Carlos Villagrán. Pese a que por aquel entonces el entrenador era Álvaro Senovilla, el Horneo se impuso por 38-35 en el partido de la primera vuelta, correspondiente a la jornada 14 y disputado en el Pitiu Rochel. Tras un inicio igualado, los jugadores dirigidos por Roi Sánchez pusieron la séptima marcha antes de marcharse a vestuarios para dejar una diferencia de cuatro goles que supieron manejar hasta el final.

Su mayor baza en ataque será el portugués Joao Bandeira. El lateral del Balonmano Nava es el séptimo artillero de la liga con 122 goles, los mismos que Ander Torriko para el Horneo. La victoria del Horneo frente a Ademar León certificó la presencia de los alicantinos en la próxima edición de la Liga Asobal. Aun así, el hecho de que los leoneses sigan con el agua el cuello supone el contexto perfecto para plantear un partido similar a lo que se puedan encontrar en la Copa del Rey.

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Pese a no tener nada en juego más que los dos puntos, Sánchez opta por mantener el nivel que les ha dado la permanencia hasta el final: "Vamos a Nava con el foco en la Copa, pero respetando la competición y queriendo hacer el récord de puntuación en Asobal lo más alto posible".