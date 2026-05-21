Los "play-offs" vuelven al Ferrándiz en la última oportunidad del HLA para seguir con vida

Es ahora o nunca. El HLA Alicante recibe a Movistar Estudiantes este viernes (20 horas) en el Pedro Ferrándiz. Los dos encuentros previos, en feudo colegial, fueron funestos para los de Rubén Perelló, por lo que caer contra los campeones de copa terminaría definitivamente con sus aspiraciones de alcanzar la ACB. Daba igual si era Magariños o el Movistar Arena, los alicantinos cayeron en los dos partidos lejos de su feudo. Ahora, en casa, buscarán replicar lo conseguido en el choque liguero, cuando se impusieron por 83-81 a los madrileños.

Jordan Bone lanza un triple frente a Hugo López durante el segundo partido de la eliminatoria contra Estudiantes. / Movistar Estudiantes

Un pabellón que consagra ascensos

El Pedro Ferrándiz lleva mucho sin dar alegrías una vez finalizada la liga. La última vez que Alicante presenció un partido de ascenso a la ACB fue en 2024, cuando los lucentinos recibieron al Lleida en, también, un tercer partido a vida o muerte. En aquella ocasión, el HLA cayó por 73-58 contra el eventual campeón de los "play-offs". La temporada anterior fue calcada. Los alicantinos volvían a casa para un encuentro vital contra el eventual ganador. El triunfo ese año fue para Zunder Palencia, el cual, en su visita al Ferrándiz, venció por 63-60.

La última victoria en la postemporada en casa se remonta a 2021. Aquella vez, el HLA se impuso en un derbi contra el Castellón, avanzando a las semifinales gracias a un trabajado 78-70 en su feudo. Sin embargo, fueron vencidos por Río Breogán, quien también ascendería ese año.

Un inicio con el pie cambiado

El conjunto dirigido por Rubén Perelló llega sin red. El pasado viernes, una horrorosa primera parte en Magariños se convirtió en la primera derrota lucentina de la eliminatoria. Sin margen para recuperarse, dos días después, el HLA se desplazaba al Movistar Arena para el segundo encuentro. Para desgracia de Perelló, el cambio de emplazamiento no vino con un cambio en el resultado. Los alicantinos perdían por 74-67 pese a mostrar una clara mejoría en su juego.

Ismael Tamba tapona una entrada a canasta de un jugador de Estudiantes. / Movistar Estudiantes

El campo de batalla por un hueco en la final four será el de siempre para el HLA, el Pedro Ferrándiz. "Tenemos que ir con la mentalidad de que puede ser nuestro último partido y con la determinación de que es una final para nosotros", declaró Rubén Perelló en la previa al encuentro. "Nuestra afición siempre ha respondido. Por ello me gustaría que estén con nosotros y ayuden al equipo a creer que podemos", añadió.

Así como algunos veían en los colegiales a un rival factible para el HLA. Perelló, sin embargo, difiere sabiendo que la victoria en copa les dio más que el factor cancha: "Sabiendo que eran segundos, han podido trabajar en la sombra. Creo que estamos enfrentándonos al mejor Estudiantes".

Pese a que el resultado no es el ideal, el técnico mallorquín afronta el partido con ilusión: "Tengo muchas ganas. La semana se hace larga, juegas dos partidos muy intensos en Madrid. En el segundo logramos competir de tú a tú y obviamente quieres mejorar. Habiendo jugado domingo, que sea viernes se hace un poco largo. Tenemos ganas de querer competir, de estar arropados por nuestra afición y de conseguir alargar la serie hasta el domingo".

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Si en algo ha querido enfocarse Perelló para conseguir un plus de rendimiento que les pueda dar la victoria es en el aspecto físico. Son "play-offs", por lo que los colegiados permiten más contacto del habitual en un partido liguero. Nada nuevo en el baloncesto. "Estudiantes está poniendo un nivel físico muy elevado y nos está costando adaptarnos al tipo de arbitraje actual. Más allá de estar acertado o no, es importante poder jugar al nivel físico que un partido de playoff requiere", concluyó el entrenador del HLA Alicante.