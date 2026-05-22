El HLA Alicante dice adiós a la temporada dando una imagen pésima

Se llegó al "play-off" en uno de los peores momentos de la temporada, pero pocos podían esperar la debacle en los cuartos de final. Pese a las dificultades y a haber entrado en la promoción por el ascenso sobre la bocina, aún había sitio para la ilusión. Sin embargo, el Lucentum se ha encargado de disipar cualquier atisbo de optimismo tras una debacle en el Pedro Ferrándiz (72-113).

El segundo duelo en Madrid se luchó, pero fue un espejismo. Apenas cinco días después, la imagen dada ante el público alicantino fue sonrojante y un Movistar Estudiantes de récord trituró a los de Perelló desde la línea de tres. Adiós a la temporada tras competir poco más de diez minutos.

Ganar o decir adiós a la temporada. No había más opción y con el Pedro Ferrándiz volcado con los suyos, los de Perelló soñaban con estirar la eliminatoria un partido más. Se notó en los primeros minutos gracias a un Mendikote intenso y acertado desde el triple. Los primeros ocho puntos del HLA llevaron su firma, pero enfrente estaba un equipo que quería terminar la serie por la vía rápida.

Poderío ofensivo

Durante el primer cuarto el poderío ofensivo y el nivel de ambos conjuntos fue brutal. Granger se hizo grande y empezó a mandar como solo él sabe hacer, pero para contrarrestarlo, Perelló decidió recurrir a la energía de Sergio Llorente. Salió bien la jugada con un tres más uno espectacular, pero a la finalización del cuarto el marcador reflejó un 27-33 favorable a los madrileños. El ataque estaba funcionando, pero la defensa no.

El primer entreacto le sentó mucho mejor a Estudiantes y el HLA se quedó clavado en 27 puntos. Esto hizo que Perelló tuviese que parar el partido porque el conjunto estudiantil, desde el triple, estaba dinamitando el encuentro. Probó mil cosas el técnico mallorquín en defensa, pero nada funcionó. El Lucentum estaba haciendo aguas y los madrileños empezaron con su festival particular.

Silverio, Granger, Mc Grew, Giovanetti… Nadie fallaba y la diferencia llegó a superar la veintena de puntos. Por parte del HLA, solo Larsen, Mendikote y las pinceladas de Llorente dieron la cara en un segundo cuarto nefasto en el apartado defensivo. Con 17 triples recibidos en una misma mitad, la posibilidad de estirar la eliminatoria se esfumaba (47-63).

La machada pasaba por una reacción en defensa que no llegó. El primer equipo en anotar fue el HLA gracias a un Larsen, que pese al resultado, se estaba marcando un partido digno de MVP. Sin embargo, Movistar Estudiantes continuó bailando al HLA en el tercer cuarto. No había manera de frenar el vendaval ofensivo y la defensa seguía siendo pésima.

El Pedro Ferrándiz se enmudeció y lo único por decidir en la segunda parte era la diferencia en el marcador, ya que el partido hacía minutos que estaba decidido. Al bochorno en la parcela defensiva se le sumó el poco acierto en ataque y esto se tradujo en un 60 a 88 a falta de los últimos diez minutos.

Inferioridad en el rebote

Papeleta difícil la que tocó en el cuarto periodo. Solo se podía maquillar el resultado, pero nada más lejos de la realidad, ni eso se pudo llevar a cabo. Al acierto espectacular en el triple del cuadro visitante, se le sumó una superioridad tremenda en el rebote. El último cuarto fue el de Sasu Salin, que no bajó la intensidad en ningún momento y anotó tres triples consecutivos.

Posiblemente, fue la despedida de muchos protagonistas y por desgracia, llegó de la peor manera. Larsen estuvo muy solo en un partido que terminó con un resultado sonrojante de 72 a 113. Decepción y caras largas en los jugadores de un HLA que han visto cómo los "play-offs" les han superado desde el primer minuto hasta el último.