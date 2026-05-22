San Vicente celebra el esfuerzo y los éxitos de sus atletas en la XXVI Gala del Deporte

El Ayuntamiento de San Vicente del Raspeig ha celebrado este jueves una de las ediciones más internacionales de la Gala del Deporte. Ante cerca de un millar de personas, se ha rendido homenaje a los doce galardonados, entre los que destaca el corredor Dani Holgado como Premio a la Excelencia Deportiva de 2025. También han recibido los aplausos del público los siete merecedores de las menciones especiales seleccionados por un jurado experto y por el público, que han valorado los logros alcanzados durante el pasado ejercicio y su destacada trayectoria.

En el encuentro, presidido por el alcalde, Pachi Pascual, acompañado del concejal de Deportes, Ricardo Bernabeu, han subido al escenario a recoger el galardón Joan Ruano Compañy, Carla Arwen Martínez García, y Ryan Oks, proclamados como Mejores Deportistas masculino, fenemino e infantil respectivamente. A continuación, se han entregado los premios a Mejor Deportista Promesa a Luis Llopis Crespo, en la categoría masculina, e Itziar García Godoy, en la femenina.

El jurado ha designado a Arturo Martínez Alonso para el Premio Mejor Deportista con Discapacidad y a David Morales Moreno para el Premio al Mejor Deportista Veterano. En Mejor Arbitraje Deportivo ha destacado en 2025 la labor de Carlos Mendiola Morales y, en Mejor Gestión Deportiva, Alexandra Fernández Moya.

Como Mejor Equipo Masculino, el premio ha recaído en C.F. Jove Español San Vicente (juvenil) y, en la categoría femenina, ha recibido este mismo reconocimiento CDFS Torres San Vicente.

En el capítulo de menciones especiales del jurado, se ha reconocido con la categoría ‘Por una vida entregada al deporte’ a Roque Juan González Platero y a Antonio López Rodríguez por su esfuerzo y compromiso al frente del Club Ciclista San Vicente.

En ‘Patrocinio y colaboración con el deporte de San Vicente del Raspeig’ ha destacado el establecimiento de Chocolatería Valor del municipio. También la Agrupación de Protección Civil de San Vicente ha sido homenajeada por su contribución al ‘Fomento de la acción social en el deporte’. Por su ‘Trayectoria deportiva’ ha recibido una mención Francisco Miguel Murcia López y como ‘Deportistas elegidas por votación popular’, el primer lugar lo han ocupado las hermanas Lola Antón y Martina Antón.

Pachi Pascual ha felicitado a los premiados y a todos los deportistas “por sus logros, que son fruto del esfuerzo, la disciplina, la constancia y la ambición, valores compartidos por nuestros campeones nacionales y mundiales, que trabajan día a día para seguir siendo los mejores”.

Durante la intervención del alcalde, las futuras piscinas municipales han cobrado protagonismo tras el anuncio de que “las obras avanzan a muy buen ritmo”. Pascual ha hecho un recorrido por otras actuaciones que se han hecho y se van a realizar, algunas incluidas en el primer Plan de Infraestructuras Deportivas, “para poner en valor y ampliar los espacios de entrenamiento y preparación que necesitan nuestros deportistas”.

Por su parte, Bernabeu ha remarcado la labor desarrollada por el Ayuntamiento para la acogida de eventos de carácter nacional e internacional “que contribuyen a proyectar la imagen de un municipio deportivo de referencia”. El concejal ha mantenido que “San Vicente es una ciudad que vive el deporte de verdad, desde la base pasando por el ámbito educativo”. El edil ha tenido unas palabras de agradecimiento para clubes, organizaciones, entrenadores y familias y para la plantilla municipal, cuerpos y fuerzas de seguridad y organizaciones “que colaboran para hacer posible cada evento”.

Bernabeu ha reconocido el papel del jurado de la Gala del Deporte, formado por profesionales de la comunicación, personas vinculadas al deporte de la ciudad y representantes de la concejalía de Deportes y del Consejo Municipal del Deporte. También el público ha participado a través de las redes sociales en la categoría ‘Deportista elegido por votación popular’.

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El concejal de Deportes ha sido el encargado de dar la bienvenida en una velada celebrada en el cine La Esperanza, que ha comenzado con la recepción de los finalistas, premiados, deportistas invitados, miembros de la corporación municipal y público asistente, seguida de la presentación de la XXVI Gala del Deporte, a cargo de los periodistas Arena García y Denis Rodríguez, quienes han dado paso al acto central de entrega de premios.