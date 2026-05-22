La Vila reúne a 20 selecciones en la 39ª edición del Seven Internacional

Villajoyosa volverá a convertirse en el epicentro del rugby internacional con la celebración de la 39ª edición del Seven Internacional de Rugby Costa Blanca, que tendrá lugar los próximos 23 y 24 de mayo en el Estadio de Rugby de la Carretera del Pantano.

Considerado el torneo decano del Rugby Seven en España, el campeonato reunirá a 20 selecciones y equipos internacionales: 12 masculinos y 8 femeninos, en una edición que destaca por el alto nivel competitivo y la presencia de equipos procedentes de Europa, Asia, África y América.

En categoría masculina participarán las selecciones de Ucrania, China, Kazajistán, Marruecos, Polonia, Finlandia, Portugal y Lituania, además de los equipos invitados Beltway USA, Alcatraz (Venezuela), Switzers (Suiza) y Euskarians (País Vasco).

En el cuadro femenino competirán las selecciones de Kazajistán, Noruega, Austria, Polonia, Moldavia y Hungría, junto a los equipos invitados Switzers (Suiza) y Costa Blanca La Vila.

El torneo arrancará el sábado 23 de mayo, en horario de 10:00 a 19:00 horas. El domingo 24 continuará en el mismo horario con la disputa de los cuartos de final, semifinales y finales, previstas a partir de las 16:00 horas.

Durante el fin de semana se disputarán un total de 54 partidos de Rugby Seven bajo la dirección de 12 árbitros internacionales procedentes de Inglaterra, Nueva Zelanda, Argentina, País de Gales, Irlanda y España. Cada encuentro constará de dos tiempos de siete minutos, con siete jugadores por equipo sobre el terreno de juego, en un formato dinámico y espectacular que garantiza ritmo, intensidad y continuos ensayos.

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La organización repartirá un total de 5.000 euros en premios. Los equipos campeones, tanto en categoría masculina como femenina, recibirán 2.000 euros, mientras que los subcampeones obtendrán 500 euros.