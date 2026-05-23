El Real Madrid cierra por fin su 'annus horribilis' con las despedidas de Carvajal, Arbeloa, Alaba... ¿y Florentino?

El Real Madrid no se juega nada. El Athletic, tampoco. Si su duelo de esta noche se disputa a las 21.00 horas, en la jornada unificada, es por la remota posibilidad de que una victoria de los bilbaínos condicione los desempates por los puestos europeos, aunque en ningún caso a su favor. Así que puede haber algún equipo, como el Espanyol, al que le pueda a llegar a importar el resultado del último partido del curso en el Santiago Bernabéu. Pero no a los dos protagonistas, deseosos de dar por finiquitadas sendas temporadas decepcionantes y abrir un nuevo ciclo.

Ambos están centrados en despedir leyendas. En los bilbaínos, Ernesto Valverde e Iñigo Lekue son quienes se marchan de casa. En los blancos, la lista es larga e indeterminada. Es seguro el último partido con el Real Madrid de Dani Carvajal, que será titular, y de David Alaba, cuyo adiós fue anunciado ayer por el club. También el de Álvaro Arbeloa, que ayer confirmó el secreto a voces de que no continuará en el banquillo que ha ocupado con escaso éxito estos cuatro últimos meses. Tampoco en el club, descartada la opción de que ejerza de asistente de José Mourinho o asuma un cargo de despacho. Y, a partir de aquí, las dudas.

Lucía Feijoo Viera

A la espera de Riquelme

Antonio Rüdiger acaba contrato en un mes y todavía no ha renovado. Lo lógico es que lo haga, pero habrá que verlo. Dani Ceballos tiene todavía contrato en vigor, pero sabe que su tiempo en el Bernabéu está más que agotado. Otros jugadores como Franco Mastantuono y Gonzalo García apuntan a vestir una camiseta diferente la temporada que viene, pero a préstamo, con la opción abierta para regresar.

Sin embargo, el gran nombre (además de Carvajal) que podría despedirse esta noche del Bernabéu es Florentino Pérez. Cuando arranque el partido, el actual presidente ya sabrá con certeza si Enrique Riquelme sigue adelante con su intención de derrocarle en las urnas o si finalmente decide retirarse. Hoy se acaba el plazo para que el empresario alicantino tome una decisión ya sin vuelta atrás. La creencia generalizada es que habrá elecciones.

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Vinícius se borra

Con todos estos ingredientes, el madridismo despide su segundo año consecutivo sin títulos de primer orden. Habrá que ver si el Bernabéu es clemente en el cierre del curso o vuelve a cargar contra el presidente y los futbolistas, en forma de pitidos. Quien en ningún caso los escuchará es un Vinícius que se ha borrado del intrascendente partido de hoy. El club aduce "motivos personales" para explicar que el delantero se ha marchado ya a Brasil a disfrutar de unos días de vacaciones antes de concentrarse para el Mundial. Quien sí estará es Fede Valverde, que se volverá a vestir de corto tras la pelea con Tchouaméni que le mandó al hospital y a guardar reposo durante dos semanas.