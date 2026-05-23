El Horneo pierde en su última visita de la temporada

El Horneo BM Alicante se quedó ayer a las puertas de darle la vuelta a un marcador que se puso muy adverso, en su visita a la cancha de un Viveros Herol BM Nava necesitado de una vida extra. Costó entrar en dinámica de partido tras una semana de parón y los primeros compases del encuentro de tanteo entre dos equipos que parecían no querer hacerse daño.

No fue hasta los 10 de juego cuando parecía que el partido comenzaba a ponerse interesante con rápidos contraataques por parte de los dos equipos. Sin embargo, lejos de lo esperado, Nava fue poco a poco rompiendo el partido hasta llevarlo por primera vez a su terreno con un +4, una diferencia amplia que terminó con un tiempo muerto del técnico del Horneo para recolocar a los suyos. Pero sin tiempo para acercarse al rival, al descanso se llegó con un 19-12.

Ya en la segunda parte, el Horneo fue encontrase más cómodo en pista. Ahora sí, encontraban los huecos para poder hacer daño a un rival que parecía acomodarse con la amplia distancia en el marcador.

Hasta que, tal y como ocurriera en la primera parte, cambió el guion y el Horneo logró ponerse a solo 3 de distancia. Pero cuando parecía que podía acercarse más, un tanto clave de Nava volvió a ampliar la distancia a 5. Y vuelta a empezar. Con el tiempo que pasaba, tocaba volver a remar a contracorriente para conseguir darle la vuelta al marcador y conseguir que los 2 puntos se fueran por última vez a Alicante. Ahora sí, los lanzamientos eran más precisos y el balón lograba entrar dentro de una portería defendida por un Buda que lo atajaba todo esta noche.

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Pero Nava no estaba dispuesto a dejar escapar un partido que le daba la vida y prácticamente la permanencia y evitó que los puntos se marcharán de su casa con un 34-32 final. La derrota deja al Horneo, ya salvado matemáticamente, con el foco en la fase final de la Copa del Rey, que se disputará en Alicante.