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Liga Asobal | Jornada 29

El Horneo pierde en su última visita de la temporada

El equipo alicantino, ya salvado, cae frente a un BM Nava que se acerca a la permanencia

Escobedo trata de lanzar a portería, este viernes durante el Nava-Horneo.

Escobedo trata de lanzar a portería, este viernes durante el Nava-Horneo. / Daniel Pérez

Víctor Pérez

Víctor Pérez

El Horneo BM Alicante se quedó ayer a las puertas de darle la vuelta a un marcador que se puso muy adverso, en su visita a la cancha de un Viveros Herol BM Nava necesitado de una vida extra. Costó entrar en dinámica de partido tras una semana de parón y los primeros compases del encuentro de tanteo entre dos equipos que parecían no querer hacerse daño.

No fue hasta los 10 de juego cuando parecía que el partido comenzaba a ponerse interesante con rápidos contraataques por parte de los dos equipos. Sin embargo, lejos de lo esperado, Nava fue poco a poco rompiendo el partido hasta llevarlo por primera vez a su terreno con un +4, una diferencia amplia que terminó con un tiempo muerto del técnico del Horneo para recolocar a los suyos. Pero sin tiempo para acercarse al rival, al descanso se llegó con un 19-12.

Ya en la segunda parte, el Horneo fue encontrase más cómodo en pista. Ahora sí, encontraban los huecos para poder hacer daño a un rival que parecía acomodarse con la amplia distancia en el marcador.

Hasta que, tal y como ocurriera en la primera parte, cambió el guion y el Horneo logró ponerse a solo 3 de distancia. Pero cuando parecía que podía acercarse más, un tanto clave de Nava volvió a ampliar la distancia a 5. Y vuelta a empezar. Con el tiempo que pasaba, tocaba volver a remar a contracorriente para conseguir darle la vuelta al marcador y conseguir que los 2 puntos se fueran por última vez a Alicante. Ahora sí, los lanzamientos eran más precisos y el balón lograba entrar dentro de una portería defendida por un Buda que lo atajaba todo esta noche.

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Pero Nava no estaba dispuesto a dejar escapar un partido que le daba la vida y prácticamente la permanencia y evitó que los puntos se marcharán de su casa con un 34-32 final. La derrota deja al Horneo, ya salvado matemáticamente, con el foco en la fase final de la Copa del Rey, que se disputará en Alicante.

FICHA TÉCNICA

NAVA: Buda (1), Patotski; Reig (2), Otero, David Fernández (5), Ahumada (2), Carró, Marquinhos (1), Marugán (8), Arzoz (1), Pasquet, Carrión (1), Rui Baptista (2), Bandeira (6), Roca y Herranz (2).

HORNEO: Faílde, Domenech; Montoya (5), Borragán (3), Méndez, Oliver, Torrico (7), Teixeira (1), Moreno, Robledo (3), Escobedo (3), Barreto (2), Abdalla (2), Sancho, Gutiérrez (3) y Dimitrievski.

Marcador cada 5’: 3-2, 5-5, 10-9, 12-10, 14-11, 19-12, descanso, 22-16, 24-20, 28-24, 30-25, 32-27 y 34-32.

ÁRBITROS: Ausas Busquets y Florenza Virgili. Señalaron tres exclusiones a los locales, dos al Horneo. Roja a Carró (m.54).

INCIDENCIAS: 29ª jornada de la Liga Asobal, disputado en el pabellón municipal de Nava de la Asunción, con un lleno en sus gradas.

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