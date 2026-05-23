Riquelme presenta su candidatura a la presidencia del Real Madrid: "Después de 20 años se va a poder votar. No vamos en contra de nadie"

El empresario alicantino Enrique Riquelme ha presentado su candidatura al Real Madrid este sábado en las instalaciones de la Ciudad Deportiva de Valdebebas, donde está instalada la oficina electoral del club. Riquelme compareció ante los medios de comunicación pasados unos minutos de las seis de la tarde con una intervención en la que no respondió a preguntas de los periodistas. Algo a lo que accederá una vez la Junta electoral de validez a los documentos de su aval y confirme el cumplimiento del resto de requisitos necesarios para ser nombrado candidato.

Breve intervención

A su salida de la oficina electoral, Riquelme declaró lo siguiente: "Muchas gracias y disculpad por tardar algo más de lo esperado. Hoy es un día muy importante para el Madrid. después de 20 años se va a poder votar. No es una candidatura en contra de nadie, es a favor del Madrid. Tenemos un proyecto tremendamente ilusionante, serio y profesional en lo deportivo y en lo social. Es importante pensar en el socio. Hay cosas que les va a encantar. Pido a los socios que no tengan miedo. Que sean valientes para escuchar y decidir entre los dos proyectos que tiene en la mesa. Cuando la Junta apruebe la candidatura trabajaremos 24/7 para explicar los proyectos y que la gente pueda votar después de 20 años".

Riquelme ha tenido que sortear el portazo que ha recibido de los principales bancos españoles que le han denegado el aval por el valor del 15% del presupuesto del club. Entidades como Banco de Santander o BBVA denegaron el aval al alicantino, que finalmente ha librado el asunto acudiendo al banco andorrano Andbank España, que le ha concedido el aval bancario de 193,7 millones de euros para cumplir el requisito para presentarse a las elecciones. El aval está cubierto al 100% por Andbank España y está respaldado por el patrimonio personal de Riquelme, pero también cuenta con contragarantías de otras entidades como Nova Scotia Bank, el banco canadiense que también aparece en la operación.

Florentino Pérez ya había iniciado la campaña por la mañana colocando una lona con sus logros en la Champions en la plaza de los Sagrados Corazones, frente al estadio Santiago Bernabéu. En ella aparece la imagen del presidente madridista junto al lema “Mucha historia por hacer” y las siete ciudades en las que el club conquistó la Champions bajo su mandato: Glasgow, Lisboa, Milán, Cardiff, Kiev, París y Londres. La lona está colocada en el mismo sitio en el que Joan Laporta colgó la suya en su día en Madrid. Y Florentino lo ha hecho antes incluso de que arranque oficialmente la campaña electoral por la presidencia del Real Madrid, ya que Enrique Riquelme no había presentado aún su candidatura, aunque se daba por hecho que el alicantino la prsentaría este sábado, como finalmente ha terminado ocurriendo.