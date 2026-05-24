Agustinos arrolla a Burgos en su camino hacia la Asobal

Agustinos Fundación arrolló a un Burgos al que nunca dejó meterse en el encuentro y jugará la final por el ascenso a Asobal ante el anfitrión Puerto de Sagunto El premio a una temporada impoluta de los colegiales, que llegaban a una fase de ascenso a la Asobal en la que, sin presión alguna, buscaban disfrutar del premio cosechado a lo largo de la temporada enfrentándose a un Burgos que una temporada más llegaba a la fase final exigido a dar el salto de categoría.

El primer paso era entrar en la final intentando doblegar a Burgos y supo sufrir ejerciendo una defensa impoluta durante una primera parte que arrancaba igualada y que poco a poco los de Alejandro Carrillo empezaban a poner de cara. Encontraba comodidad el Agustinos en transiciones ofensivas y el primer tiempo dejaba un magnífico sabor de boca con el 9-16.

En la segunda mitad era clave hacer bueno el botín cosechado en el primer periodo y se gustó el conjunto colegial que muy férreo atrás seguía incomodando a un Burgos que estaba desubicado. El ritmo anotador de Agustinos no bajaba, con la vieja guardia entre Llinares y Jiménez ejecutando portería local y un juego Corral que seguía trazando un encuentro a buen seguro, mas plácido de lo esperado. Con el partido de cara, a Agustinos le fue concediendo la opción de hacer rotaciones y aún y con ello no bajar el ritmo anotador frente a un Burgos que pronto bajó los brazos. El tramo final ya fue de ida y vuelta y goles de unos y otros para consumar diecisiete goles arriba (23-40) y velar armas de cara a la final ante el anfitrión Puerto Sagunto.

Un último paso muy duro

La Comunidad Valenciana tendrá el próximo año un equipo en la máxima competición nacional de balonmano. Puede ser de Sagunt o de Alicante. Este domingo, a las 12.30 horas se enfrentarán en la final de la fase de ascenso de la División de Honor Plata a la Liga Nexus Energía ASOBAL el Fertiberia Sagunt contra la Fundación Agustinos Alicante

Primero certificó el pase a la final el equipo del Camp de Morvedre ganando 28-24 al Anaitasuna en el Pabellón Port de Sagunt. El encuentro arrancó con defensas presionantes por parte de los pamploneses, que alternaron la 5:1 con la 3:3, lo que provocó que el primer gol rojiblanco no llegara hasta casi el minuto cuatro, obra de Antonio Capitán. Las primeras ventajas de +2 (1-3 y 2-4), +3 (2-5) e incluso +4 (2-6) fueron para los visitantes.

El primer tiempo muerto del choque, solicitado por Nacho Moyano en el minuto 26, provocó que sus jugadores regresaran al +2 (12-14). Tras la salida del túnel de vestuarios, los de la Comunidad Valenciana recortaron ligeramente las diferencias y se situaron a tan solo una diana de desventaja hasta en tres ocasiones, con el 15-16, el 16-17 y el 17-18. En el minuto 37 regresaron las tablas al luminoso (18-18), en gran medida por el incremento de intervenciones de Juani Villarreal, y Nacho Moyano detuvo de nuevo el partido.

Noticias relacionadas

Dos exclusiones de dos minutos a Matheus de Novais y Nicolás Zungri lastraron a la escuadra rojiblanca. Pese a ello, un gol de Arnau Fernández en el minuto 49 puso al Fertiberia Puerto Sagunto por primera vez por delante con el 23-22. Con un nuevo gol de Francisco Ruiz llegó la máxima de +2 para los porteños a falta de cinco minutos para la finalización con el 25-23. A partir de ese momento, el partido quedó visto para sentencia: su defensa propició muchas imprecisiones del rival y el resultado final fue de 28-24.