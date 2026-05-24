Agustinos se queda a las puertas del ascenso directo a Asobal

Duelo de la Comunitat en la final por el ascenso a Asobal donde Puerto Sagunto, a priori favorito y Agustinos como invitado al envite y dispuesto a dar la sorpresa se enfrentaban con una plaza en la élite. El partido lo peleó bien el Puerto de Sagunto que parecía salir mejor asentado a pista, si bien los primeros parciales anotadores no eran pródigos en goles. Poco a poco se puso al mando el anfitrión que, durante el primer cuarto de hora, dejaba mejores sensaciones, si bien Agustinos cuajó un tramo final del primer periodo donde fue capaz de reducir la renta a dos goles al tiempo de descanso (11-9).

Mucha tensión en juego con media hora por delante donde el marcador dejaba abierto el encuentro. Ambos rivales apretaban en la retaguardia y cada gol se cotizaba a un alto precio en un encuentro que transitaba a un marcador de guarismos bajos. Merced a ello, el partido llegaría a un final de choque igualado donde a finalmente Puerto Sagunto se alzaba con el ascenso por un solitario gol (18-17) y un Agustinos Alicante encomiable que cerca estuvo de hacer la machada. Los alicantinos tendrán la opción de jugar ante el antepenúltimo (todavía por definir) de la Asobal para buscar el salto de categoría.