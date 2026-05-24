Balonmano
Agustinos se queda a las puertas del ascenso directo a Asobal
Los alicantinos caen por la mínima frente a Sagunto y dependerán del "play-off" para llegar a la primera división
David Sánchez
Duelo de la Comunitat en la final por el ascenso a Asobal donde Puerto Sagunto, a priori favorito y Agustinos como invitado al envite y dispuesto a dar la sorpresa se enfrentaban con una plaza en la élite. El partido lo peleó bien el Puerto de Sagunto que parecía salir mejor asentado a pista, si bien los primeros parciales anotadores no eran pródigos en goles. Poco a poco se puso al mando el anfitrión que, durante el primer cuarto de hora, dejaba mejores sensaciones, si bien Agustinos cuajó un tramo final del primer periodo donde fue capaz de reducir la renta a dos goles al tiempo de descanso (11-9).
Mucha tensión en juego con media hora por delante donde el marcador dejaba abierto el encuentro. Ambos rivales apretaban en la retaguardia y cada gol se cotizaba a un alto precio en un encuentro que transitaba a un marcador de guarismos bajos. Merced a ello, el partido llegaría a un final de choque igualado donde a finalmente Puerto Sagunto se alzaba con el ascenso por un solitario gol (18-17) y un Agustinos Alicante encomiable que cerca estuvo de hacer la machada. Los alicantinos tendrán la opción de jugar ante el antepenúltimo (todavía por definir) de la Asobal para buscar el salto de categoría.
Ficha técnica
Puerto Sagunto Fertiberia (18): Juani Villarreal y Dani Martínez (ps), Olivares (3), Fran Ruiz (5), Jakob Pelko (2), Pozzer (1), Arnau Fernández (1), Julen Urruzola, Gonzalo Pérez, David García, Matheus Novais (3), Serradilla, Toni Capitán, Zungri (1), Carlos Martin (1) y Oriol Teixidor.
Alicante Agustinos Fundación (17): Mendieta y Poyato (ps), David Jiménez (3), Reinante (3), Quiles (4), Juande Linares, Ponce de León (1), Mercader, Alberto González (1), Maho Soso (2), Javi Bodi (1), Talens (2), Guille Soler, Alex Picó, Ezequiel Conde y Juan Rodríguez.
Parciales: 1-1, 4-3, 6-4, 9-4, 10-6, 11-9 -descanso- 12-10, 13-12, 14-13, 16-14, 17-15 y 18-17 -final-
Árbitros: San Emeterio de la Fuente y Ariñó Saiz. Excluyeron dos minutos por los locales a Urruzola (2), Matheus (2) y Teixidor y por los visitantes a Ponce de León.
Incidencias: Pabellón Port de Sagunt.
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