Charo Esquiva, campeona en Milán

Charo Esquiva continúa dando pasos firmes. Esta vez, formando pareja de dobles con la brasileña Nauhany Silva, con la que se proclamó campeona del torneo J500 Milan que se ha disputado a lo largo de la semana en el Club de Tenis Milano Alberto Bonacossa, una cita clave en el circuito júnior dado que afronta ahora dos grandes de esta categoría: el Campeonato Júnior de Roland Garros y el de Wimbledon, que se suceden rápidamente.

El tándem hispanobrasileño, después de firmar una competición muy sólida en la ciudad de la moda, se impuso en la final al tándem integrado por a la serbia Anastasija Cvtkovic y la argentina Sol Ailén Arraya, a las que ganaron en dos mangas (6-4 y 6-4) en la final de esta prestigiosa fecha que entrega la Copa Bonfiglio a sus ganadores.

En los últimos 20 años, Stefanos Tsitsipas, Alexei Popyrin, Elena Rybakina, Marketa Vondrousova, Alexander Zverev, Belinda Bencic, Katerina Siniakova, Sloane Stephens y Simona Halep han triunfado en el J500 de Milán. Ganar títulos en este nivel de competición júnior fue un paso importante en la trayectoria tenística de cada uno. Jugadores como Jim Courier, Gabriela Sabatini, Ivan Lendl y Jan Kodes también han ligado sus brillantes trayectorias al podio del J500 de Milán.

INFORMACIÓN

La tenista patrocinada por TM Grupo Inmobiliario ya se había impuesto antes en Milán, cuarta prueba del circuito que esta temporada suma puntos vitales para conseguir el pase a las Finales Junior del ITF World Tennis Tour en octubre, en Chengdu, a la que acudirán las ocho mejores jugadoras del ITF World Tennis Tour Juniors de los últimos 12 meses.

Charo Esquiva, impecable junto a Nauhany Silva, que partía como cabeza de serie número 3, accedió a la final después de superar en semifinales, en una hora y media de rivalidad sobre la arcilla milanesa, a las estadounidenses Chukwumelije Clarke e Isabelle Thi De Luccia en tres sets después de caer en la primera manga: 2-6, 6-4 y 10-8.

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Inmejorable cierre a una semana brillante de la jugadora del Club de Tenis Torrevieja antes de desplazarse a París para participar en Roland Garros, donde Charo Esquiva debutará el 30 de junio y partirá como cabeza de serie tanto en el cuadro individual como en el de dobles.