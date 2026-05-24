El debut de Dani Mérida en Roland Garros: contra el 6 del mundo y en un escenario top

Dani Mérida, tenista madrileño formado en el Club Atlético Montemar, afronta este lunes uno de esos días para los que tantas horas ha trabajado en las instalaciones de la entidad alicantina, sobre una tierra batida que pisará en su máximo escenario: Roland Garros.

Tras haber conseguido el billete para el cuadro final del torneo debido a su buena gira sobre la mencionada superficie, con final en el ATP 250 de Bucarest (Rumanía) y tercera ronda en el Masters 1.000 de Madrid, lo que le ha permitido llegar al mejor ranking de su carrera, el número 86 del mundo, Mérida abre ahora una nueva ventana en su recorrido por el "planeta tenis".

El de este lunes será su primer partido en el cuadro final de un Grand Slam, torneos élite del calendario tenístico, reservados para el Open de Australia, Roland Garros, Wimbledon y el US Open. En París, Mérida estrenará, a sus 21 años, una condición que ya buscó, a través de las previas, durante el año 2025, sin conseguirlo.

Sobre la tierra, su superficie favorita, el producto de Montemar buscará la gran sorpresa, ya que el sorteo del cuadro de Roland Garros no fue precisamente benévolo con él, al emparejarlo con el estadounidense Ben Shelton, que no es un especialista sobre el terreno, pero que actualmente ocupa el número 6 del ranking ATP y que en el torneo francés partirá como quinto cabeza de serie, debido a la ausencia de Carlos Alcaraz.

Ben Shelton of the U.S. returns the ball to Spain's Carlos Alcaraz during their fourth round match of the French Tennis Open, at the Roland-Garros stadium, in Paris, Sunday, June 1 2025. (AP Photo/Christophe Ena) Associated Press / LaPresse Only italy and spain. EDITORIAL USE ONLY/ONLY ITALY AND SPAIN / Associated Press/LaPresse / LAP

Shelton, de 23 años, cuenta con cinco títulos profesionales en su palmarés: Tokio (2023), Houston (2024, sobre tierra 'verde'), Toronto (2025) y Dallas y Múnich (2026). En tierras bávaras, también sobre tierra batida, viene de ser campeón el pasado mes de abril. A nivel de Grand Slam ha sido semifinalista en Australia y Estados Unidos, mientras que en Roland Garros su mejor resultado ha sido la cuarta ronda de hace un año, cayendo ante Alcaraz en cuatro sets.

El joven 'yankee' está llamado a ser una de las principales alternativas tanto al murciano como al italiano Jannik Sinner en el futuro a corto plazo del tenis mundial, por lo que Mérida no contará, en este sentido, con la presión de enfrentarse a un rival al que necesite derrotar por encontrarse, teóricamente, a su mismo nivel.

Horario del Mérida-Shelton

Eso sí, el hecho de medirse a uno de los mejores tenistas del circuito permitirá a Mérida jugar en uno de los mejores escenarios de Roland Garros. Concretamente, la organización parisina ha ubicado su duelo contra Shelton en el cuarto turno (el último del día) de la pista Suzanne Lenglen, la segunda en importancia del complejo francés. El encuentro no dará comienzo hasta que se completen otros tres: Rinderknech-Rodionov, Svitolina-Bondar y Rakotomanga Rajaonah-Anisimova.

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"Va a ser seguramente un partido complicado, pero llego ilusionado y motivado. Voy a dar el 100% y creo que tengo el nivel para competir contra Shelton y hacer un partido duro, así que voy a salir a por cada punto, a creer en mí a intentar ir a por el partido", declaró Mérida en la previa de Roland Garros, ya desde París, donde durante estos últimos días ha entrenado junto a Rafa Jódar, otra de las sensaciones de la Armada española, que no podrá contar con su mejor exponente, Carlos Alcaraz, en la cita gala.