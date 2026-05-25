El alicantino Mosquera se queda fuera de la lista de España para el Mundial

El central alicantino Cristhian Mosquera, reciente campeón de la Premier League con el Arsenal y que buscará el doblete en la final de la Champions contra el PSG este sábado, no ha sido incluido por Luis de la Fuente en la lista de 26 seleccionados de España para el Mundial que se disputa este verano en Estados Unidos, México y Canadá.

La alta competencia en el puesto de central ha echado para atrás la candidatura de Mosquera, que había entrado en los planes de De la Fuente en las últimas convocatorias, debutando con la absoluta el pasado mes de marzo en Villarreal y sumando, hasta el momento, dos internacionalidades.

Cristhian Mosquera cabecea un balón durante el último partido antes de proclamarse campeón de la Premier League. / DAVID CLIFF / EFE

Alta competencia

Para su posición, De la Fuente ha preferido a Laporte, Cubarsí, Eric García y Marc Pubill. La buena temporada de estos dos últimos les ha permitido adelantar tanto al defensa alicantino como a Le Normand y Huijsen, que también se han quedado fuera de la lista de 26.

Mosquera, que ganó la medalla de oro olímpica con la selección española hace un par de años en París, ha disputado esta temporada con el Arsenal 19 partidos de liga y 33 entre todas las competiciones, en su primer curso en Londres, donde aterrizó el pasado mes de agosto procedente del Valencia.

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Mosquera (d) celebra junto a Mikel Merino (i) y Declan Rice (c) un gol del Arsenal. / TOLGA AKMEN / EFE

Por lo tanto, en el Mundial que dará comienzo el 11 de junio no habrá representación alicantina. Mosquera buscaba ser el séptimo representante de la provincia en la mayor cita del balompié del planeta, tras Asensi, Lobo Carrasco, Amor, Antonio López, Juanfran y Saúl. Gayà, por su parte, fue citado por Luis Enrique para el de 2022, pero se quedó fuera a última hora por lesión.