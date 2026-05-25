El Horneo Alicante arrebata una joya a Agustinos

El Horneo Alicante ha anunciado este lunes la incorporación de joven extremo de 19 años Daniel Reinante, que procede de Fundación Agustinos, hasta el año 2029, con el que ha jugado este pasado fin de semana la promoción de ascenso a la liga Asobal.

Reinante es el sexto máximo anotador de la División de Honor Plata, con 158 tantos en los 31 encuentros que ha disputado este curso. Además, es un habitual en las convocatorias de los Hispanos Juniors. Con ellos disputó recientemente el Torneo Internacional de Túnez.

El nuevo fichaje del Horneo se muestra "muy contento" con su llegada al club. "Es un paso adelante en mi carrera deportiva. Aquí espero mejorar con Roi Sánchez, que es un gran entrenador y que ha confiado en mí desde el primer momento y poco a poco ganar minutos en Asobal", ha añadido Reinante, en declaraciones facilitadas por el club alicantino.

Talento alicantino

Reinante se describe como "un jugador muy de club, habilidoso, humilde y con muchas ganas de mejorar. También soy una persona muy positiva y nunca se va a dudar de mi trabajo".

Roi Sánchez, por su parte, lo describe como "un chico con mucha proyección". "Es un talento de la terreta y nos hace mucha ilusión poder seguir con nuestra mezcla de jugadores con proyección con otros más experimentados", confiesa el técnico gallego.

"Si bien Reinante es aún un jugador que está en formación y progreso, sobre todo a nivel físico y defensivo, pero es un extremo con muy buena finalización y creo que nos puede ayudar mucho acompañando a Fabio Teixeira", añade Sánchez.

Para Abraham Rochel, director deportivo del club, "a pesar de su juventud, Reinante ya ha demostrado esta temporada que está preparado para dar el salto a la máxima categoría y el hecho de estar últimamente en las convocatorias de la selección española habla de su evolución los últimos años".

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Anuncio del fichaje de Reinante por el Horneo / Horneo Alicante

"Cuando aparece la posibilidad de incorporar a un jugador joven, con ADN de la casa y proyección, desde el club tenemos muy claro que tenemos que hacer. Es otro ejemplo para los jugadores jóvenes alicantinos que sueñan con jugar en Alicante en Asobal, nuestro proyecto esta abierto para todos ello", explica Rochel.