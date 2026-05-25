Mérida dice adiós a Roland Garros en primera ronda

Dani Mérida, tenista madrileño formado en el Club Atlético Montemar, dijo adiós este lunes en su debut en Roland Garros, al caer en primera ronda contra el estadounidense Ben Shelton, número seis del mundo y quinto cabeza de serie del torneo, en tres sets, por un resultado de 3-6, 3-6 y 4-6.

Este era el estreno de Mérida en el cuadro final de un Grand Slam, tras una gira de tierra en la que había obtenido buenos resultados, con la final del ATP 250 de Bucarest y la tercera ronda del Masters 1.000 de Madrid como preámbulo a su aterrizaje en París, que ha sido más corto de lo deseado debido a la poca suerte en el sorteo de los emparejamientos.

Al tenista de Montemar le tocó en suerte uno de los candidatos, sin Carlos Alcaraz en suelo francés, a discutir la victoria del número 1 del mundo, el italiano Jannik Sinner. Shelton, que este año 2026 ya ha ganado dos torneos, entre ellos uno en tierra batida (Múnich), se mostró muy sólido con su servicio, sin conceder ninguna rotura, mientras que aprovechó las oportunidades que le concedió Mérida con su saque para obtener la renta suficiente y llevarse el partido a su terreno.

El madrileño estuvo combativo, compitiendo a su máximo nivel contra un tenista top, pero no fue suficiente ni siquiera para poder discutirle el tercer set y alargar el partido para tratar de entrar en una batalla física en la que no logró superar al norteamericano, que pese a no ser un especialista sobre tierra batida dejó clara la diferencia, al menos en la actualidad, respecto a Dani Mérida.

Jódar ilusiona

Por lo que respecta al resto de la jornada, la principal noticia fue la victoria de la esperanza española para esta edición de Roland Garros, sin Alcaraz. Rafa Jódar se impuso sin problemas al estadounidense Aleksandar Kovacevic (6-1, 6-0 y 6-4), con dos primeras mangas arrolladoras. Ahora se medirá al australiano James Duckworth.

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Rafa Jódar supera la primera ronda. / EFE

Entre el resto de resultados, Pablo Carreño venció al checo Jiri Lehecka (6-3, 7-6 y 6-3), mientras que Roberto Bautista cayó derrotado ante el americano Brandon Nakashima, en su despedida de Roland Garros, sin poder ganar ningún set: 2-6, 5-7 y 2-6.