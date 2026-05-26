Alicante reparte 120.000 euros entre sus clubes para potenciar el turismo deportivo

El Ayuntamiento de Alicante ha decidido repartir 120.000 euros entre los clubes que contribuyan a promocionar la capital como destino turístico deportivo. Así lo ha aprobado en su reunión de este martes la Junta de Gobierno Local. El objetivo de la medida municipal es fomentar las competiciones de amplio calado que se celebren en la ciudad a lo largo del año y, a la vez, aumentar la divulgación de sus marcas 'Alicante City & Beach', 'Alicante Sport Destination' o 'Alicante Deportes.

A estas ayudas tendrán acceso las entidades deportivas sin ánimo de lucro y con domicilio social en el municipio, que participen con uno o varios equipos senior en competiciones deportivas oficiales de amplia difusión. La finalidad de estas subvenciones es, además de ampliar el espectro publicitario lo más posible, contribuir al fomento del turismo deportivo, clave desde hace años para el Consistorio, promoviendo la presencia constante de Alicante (a través de sus marcas registradas) en las competiciones deportivas oficiales con mayor repercusión en los medios de comunicación, ayudando con ello a sufragar parte de los gastos que dicha exposición le ocasione a los equipos receptores de la ayuda municipal.

Presentación en La Explanada de la Copa del Rey de Balonmano que se jugará en Alicante del 5 al 7 de junio. / Jose Navarro

El Ayuntamiento está convencido de que la promoción de sus marcas empleando elementos gráficos tanto en las equipaciones oficiales como en la rotulación de vehículos, también mediante vallas publicitarias o comunicaciones en medios o través de redes sociales sirve de forma proactiva a la promoción de Alicante en todos los sentidos.

Plazos y cuantía

El plazo de presentación de solicitudes será de 15 días naturales contados a partir del día siguiente a la publicación del extracto de la convocatoria en el Boletín Oficial de la Provincia de (BOP). La subvención máxima a percibir por cada entidad beneficiaria será de 60.000 euros.

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Imagen de una de las múltiples pruebas náuticas que se realizan en Alicante a lo largo de todo el año. / RCRA

La valoración a la hora de asignar la subvención para las solicitudes admitidas tendrá en cuenta la estadística del número total de licencias federadas de la modalidad deportiva practicada, el nivel de la competición deportiva oficial, los grupos de competición, las acciones realizadas para la promoción de las tres marcas ('Alicante City & Beach', 'Alicante Sports Destination' o Alicante Deportes', las licencias federadas de la entidad, los equipos federados del club, la promoción e implantación del deporte femenino en la entidad y la promoción de la igualdad de género.