La Federación homenajeará en Alicante al histórico Tecnisán por su título de Copa en 1986

Cuenta atrás para la Copa del Rey de balonmano que se disputa en Alicante del 5 al 7 de junio. Promete ser una gran cita con la presencia del Horneo, que afrontará el viernes su eliminatoria de cuartos de final ante el Bada Huesca con máximo optimismo para pelear su pase a las semifinales. Poco a poco van trascendiendo los actos que tendrán lugar en Alicante la próxima semana y uno de ellos es un homenaje que le quiere brindar la Federación Española a uno de los equipos que firmó grandes hitos del deporte nacional. Se rendirá homenaje al histórico Tecnisán, campeón de la Copa del Rey de 1986, en un acto que reunirá a los jugadores que protagonizaron aquella inolvidable gesta frente al Barcelona (26-28). El reconocimiento se celebrará en la pista antes de la final del torneo con la presencia ya confirmada de numerosos jugadores que estuvieron en el Palau aquel 8 de junio y que consiguieron el último título para el Tecnisán, ya que seis años después desapareció. Fue el quinto título copero del mítico equipo alicantino que entrenaba César Argilés.

Jugadores con la Copa / INFORMACION

Aquel equipo del Tecnisán quedó grabado en la memoria de los aficionados tras conquistar el título copero en 1986 después de imponerse al Barcelona en una final histórica. Cuatro décadas después, muchos de los protagonistas de aquella hazaña volverán a reunirse sobre la pista para recibir el cariño del público y el reconocimiento institucional. La Federación pretende con este homenaje poner en valor el legado de una generación que marcó una época y contribuyó al crecimiento del deporte alicantino.

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El Centro de Tecnificación será así escenario de un doble acontecimiento el domingo 7 de junio: la disputa de la final del torneo y el recuerdo emocionado de un equipo que hizo historia. Se espera una gran presencia de aficionados en una jornada que combinará emoción, memoria y reconocimiento. Con este homenaje, Alicante recuperará por unos días el espíritu de 1986, cuando el Tecnisán sorprendió al favorito y levantó una Copa que aún permanece viva en la memoria del deporte español. Exjugadores como Ñago, Cabanas, Novoa, Mario, Ricardo Coloma, Melo, Bodi, Fernando Borja, Alemany o Cañadilla estarán presentes en el homenaje antes de la gran final.