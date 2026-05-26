Reunión estratégica de The Ocean Race en Alicante con todas las sedes y participantes

Trasiego de gente yendo y viniendo por el vestíbulo del hotel Meliá Inside Porta Maris, convertido durante 48 horas en una muy bien estructurada torre de Babel. Predomina el inglés, pero se escucha hablar en múltiples idiomas. Todos se entienden, seguramente porque la mayoría presente persigue una misma meta: hacer posible el hito prodigioso de dar la vuelta al mundo en un barco de vela sin más ayuda que el favor del viento. Seis meses en el mar en condiciones extremas que arrancan el próximo 17 de enero en Alicante. Restan 232 días para que eso ocurra, pero la organización de The Ocean Race, que durante la travesía la componen hasta 150 personas, ha iniciado, ahora sí, la cuenta atrás.

Este martes ha dado comienzo el acto más multitudinario, el más relevante, el que atañe y congrega a más personas y más países, la denominada Stakeholders Conference, un encuentro estratégico que concentra en Alicante a representantes de las ciudades en las que hará escala esta regata planetaria, a los socios oficiales, todos los equipos y, con ellos, a algunos de los mejores regatistas del mundo, todos ellos con una finalidad muy precisa: compartir perspectivas estratégicas, presentar nuevos conceptos, generar oportunidades de negocio y reforzar la colaboración conjunta para llevar a buen puerto este desafío incomparable.

El alcalde de Alicante, Luis Barcala, junto al presidente de The Ocean Race, Richard Brisius, y el edil Antonio Peral. / HÉCTOR FUENTES

La primera autoridad de la ciudad, Luis Barcala, se ha encargado de dar la bienvenida al infinito séquito que toma parte en esta reunión operativa que, por ello, también sirve para mostrar Alicante y la Comunidad Valenciana a visitantes llegados de todo el mundo, promocionando su patrimonio marítimo, su cultura y su capacidad de innovación, clave en esta empresa que lleva al ser humano al límite.

El alcalde sustanció en su exposición, iniciada en pulcro inglés y resuelta en su mayoría en castellano, la importancia de la primera escala de la próxima edición, la 15º de la prueba, que unirá Alicante con la neozelandesa Auckland, más de 14.000 millas náuticas, lo que supone el trazado más largo jamás recorrido en una etapa de The Ocean Race.

467 millones del PIB

El primer edil destacó lo que, a su juicio, supone el enorme "impacto internacional" que tendrá la travesía a diferentes niveles y lo que ha supuesto para la capital, en particular, y el resto del territorio autonómico el vínculo prolongado con la vuelta al mundo a vela. "Llevamos seis salidas en casi 20 años con Alicante como sede única desde 2009. Y los números lo avalan. The Ocean Race ha atraído un acumulado de más de un millón y medio de visitantes, ha generado más de 8.000 puestos de trabajo a tiempo completo y ha aportado 467 millones de euros de impacto directo en el PIB. Su visibilidad global es inigualable, con casi 60.000 artículos en prensa nacional, regional e internacional, que hacen referencia a Alicante como puerto de salida; una audiencia televisiva acumulada de mil millones de espectadores y un impacto mediático estimado en 200 millones de euros, consolidando a Alicante como una de las grandes capitales internacionales de la vela", ha defendido Barcala.

Luis Barcala da la bienvenida a todos los participantes de la conferencia internacional en Alicante. / Héctor Fuentes

La primera etapa, la que zarpa desde la terreta el 17 de enero próximo, obligará a las tripulaciones a navegar durante 35 días antes de alcanzar las antípodas, un desafío que necesita del trabajo conjunto de muchas personas, empresas, instituciones públicas y privadas y una enorme inversión para que esta travesía realizada por veleros que pueden llegan a costar 9 millones de euros cada uno sea posible y, además, un éxito.

Está previsto que en esta edición se alcancen las siete embarcaciones participando en una regata singular, dos más que en la cita anterior, tremendamente exigente, que convertirá Alicante, desde el 9 de enero, en el núcleo turístico y deportivo más reconocible del mundo, el colofón a un trabajo de cuatro años en los que la organización, con sede fija en la capital, ha puesto todos los mimbres para hacer posible un reto que trasciende lo competitivo y que supone un "laboratorio de tecnología y una alianza para la conservación de los mares".

Noticias relacionadas

Videoanálisis de Toni Cabot sobre la Ocean Race / INFORMACIÓNTV

Richard Brisius, presidente de The Ocean Race, tomó la palabra para ayudar a comprender la magnitud de este evento estratégico en Alicante: "Estos dos días tienen tres objetivos: aprender, conectar y empezar a colaborar con acciones reales". A esta conferencia internacional (nombrada oficialmente Stakeholders Conference) han acudido representantes de las ciudades anfitrionas que recibirán a la flota que partirá desde el puerto alicantino: Auckland (Nueva Zelanda), Itajaí (Brasil), St. Pete-Clearwater (Florida, Estados Unidos), Cascais (Portugal) y AMAALA, en el Mar Rojo. También han participado socios oficiales y destacadas marcas globales como Volvo Cars, Red Sea Global, Helly Hansen, 11th Hour, OmmiAccess y GAC, además de los equipos y regatistas que competirán en la 15ª edición de este reto que, a lo largo de medio año, surca los mares y océanos de la Tierra.