Baloncesto
El Barça confirma que Xavi Pascual abandona el equipo a final de temporada
El técnico pagará su cláusula de rescisión y expondrá las razones de su marcha este jueves
La segunda etapa de Xavi Pascual en el Barça acaba de manera abrupta, desnudando la decrepitud de una sección de baloncesto por ahora sin remedio. El club azulgrana comunicó este miércoles que el técnico de Gavà hará efectiva la cláusula de rescisión (algo más de 400.000 euros) por la que podía romper el contrato que le unía a la entidad hasta 2028. Pascual abandonará así el club a final de temporada con destino a Dubai, donde le convertirán en el entrenador mejor pagado de la Euroliga y le proporcionarán una plantilla para competir por el título.
Pascual ofrecerá este jueves una rueda de prensa en la que debería concretar con las razones de su marcha, después de que el pasado 17 de noviembre volviera al club azulgrana como gran salvador del baloncesto azulgrana. A Pascual le desagradó ver cómo se incumplían algunas promesas hechas durante el largo proceso de negociación de su fichaje, como la llegada de un pívot para la segunda parte de la temporada como la posibilidad de reforzar al equipo en caso de lesiones.
Los fichajes iban a llegar, pero a partir del próximo curso, como Moses Wright (Zalgiris), Josh Nebo (Olimpia Milano), Olivier Nkamhoua (Varese) o Mike James (Mónaco). Pero nada de eso ha servido para convencer a Pascual, que este martes incluso se reunió con Laporta, aunque con las cosas más que claras y sin posibilidad alguna de cambiar la decisión tomada.
No será el único cambio que sufra la sección, ya que a los responsables deportivo, Juan Carlos Navarro y Mario Bruno Fernández, se les está buscando, bien una salida, bien otras responsabilidades.
Por lo pronto, a Joan Laporta, que hasta el próximo 1 de julio no tomara posesión de su cargo, tendrá que ver qué hace. Especialmente con el banquillo tras las malas experiencias sufridas desde que decidiera no renovar a Sarunas Jasikevicius, el último entrenador que pudo llevar al Barça a una Final Four. Se quedaron a cero tanto Roger Grimau como Joan Peñarroya, mientras que Pascual tendrá que luchar con su plantilla de mínimos por la Liga ACB después de estrellarse tanto en la Copa del Rey como en la Euroliga. Zeljko Obradovic, que a sus 66 años aún no sabe qué hacer después de su salida del Partizan, asoma como opción en un amplio abanico donde aparecen técnicos con caché como el griego Spanoulis, pero también más asequibles, como el todavía entrenador de Unicaja Ibon Navarro.
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