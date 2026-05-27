Zabalegui será el sucesor de Rocamora en el CBM Elche

El técnico Alberto Zabalegui dirigirá al CBM Elche, conjunto que milita en la Liga Guerreras Iberdrola, la próxima temporada, según ha comunicado el club ilicitano este miércoles.

El entrenador tomará el relevo en el club del nuevo seleccionador nacional Joaquín Rocamora, técnico del equipo durante la última década y del que ha sido segundo en las últimas temporadas.

Zabalegui ya ejerció como primer entrenador del CBM Elche esta misma temporada cuando Rocamora fue baja durante algo más de mes y medio con motivo de su paternidad.

Declaraciones de Zabalegui

"Doy un paso muy importante en mi carrera deportiva", dijo a los medios del club el entrenador navarro, que aseguró "conocer bien el trabajo y la exigencia" que marcan el día a día de la entidad.

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"Elche es mi segunda casa y asumo la responsabilidad con respeto por lo que se ha construido, ilusión por seguir avanzando y la ambición de llevar a este equipo lo más lejos posible", afirmó Zabalegui, que deseó "disfrutar" de la nueva etapa en la que entra el equipo.