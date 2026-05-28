De Alicante a la élite del pickleball

Una fiebre lleva azotando Estados Unidos desde los años 2000. Consiste en una pista rectangular del tamaño de una de bádminton, se juega con una pala sólida, una pelota de plástico con agujeros y se llama pickleball.

Pese a que el núcleo de esta pasión se encuentra en el continente americano, la provincia de Alicante tiene en su haber a una de las grandes promesas de este nuevo deporte que está causando furor en el mundo entero. El protagonista es un joven alicantino de 17 años llamado Héctor Sánchez, herculano de nacimiento y orgulloso de llevar el nombre de Alicante por el panorama nacional e internacional.

"Lo que más engancha del pickleball es lo entretenido que es" Héctor Sánchez

Fuera de la pista Héctor se define como un chico familiar, alegre y social. Sin haber cumplido la mayoría de edad ya se está codeando con los más grandes del continente y el hecho de enfrentarse a adultos no le supone una presión extra, de hecho, reconoce que ser joven también le da ciertas ventajas a la hora de competir. "No me presiono por eso en absoluto, yo siempre juego a disfrutar, ellos tienen sus beneficios por la experiencia, pero yo tengo los míos por ser más joven, con lo cual es un 50/50", reconocía el protagonista.

En menos de un año compitiendo en la cúspide del pickleball (Categoría Absoluta PRO 5.0), Héctor Sánchez se ha proclamado campeón del dobles masculino en el WPC European Pickleball Open celebrado en Málaga del 25 de febrero al 1 de marzo. También fue bronce en el Open Championship VI de Roma el 15 de marzo y oro individual en el Pickle Pro Tour Gran Canaria el 19 de abril. Actualmente, es el segundo de España en el circuito Pickle Pro Tour y sexto en el ranking general unificado de la RFET en categoría individual masculina.

Héctor Sánchez celebra un punto. / INFORMACIÓN

¿Dónde surgió este amor? El primer flechazo llegó en Ohio, Estados Unidos, pero no fue hasta la vuelta a España cuando empezó a practicarlo de manera seria. Héctor estudió sus últimos tres cursos de secundaria en Ontario High School, pero curiosamente el pickleball no estuvo dentro de los deportes más practicados durante ese periodo de tiempo.

Hasta los 16 años fue jugador de baloncesto con paso por el Valencia Basket y el Lucentum, pero según sus propias palabras, terminó "un poco quemado". Esto provocó que iniciase su andadura en este nuevo deporte que, hasta el momento, tantas alegrías le está dando.

Pese a los recientes éxitos, lo que desea Héctor en sus competiciones es pasárselo bien. "Jugué mi primer torneo en Málaga el año pasado y no sabía si me iba a gustar, pero después del campeonato me di cuenta de que me divertía mucho, eso es lo que siempre he buscado. Como me lo pasé tan bien decidí seguir y desde ese momento he ido entrenando todo lo que he podido hasta ahora. Lo que más engancha del pickleball es lo entretenido que es y que puede jugarlo todo el mundo. Te exige mucha precisión en los golpes, pero es un deporte muy divertido", comentaba Héctor.

Héctor Sánchez, durante uno de sus últimos torneos. / INFORMACIÓN

Al ser una de las referencias en la provincia, el joven alicantino espera que el pickleball siga creciendo y pueda tener la importancia que ya tiene en Estados Unidos. Mucha gente lo asemeja con la fiebre del pádel y Héctor desea que algún día llegue a su nivel de visibilidad.

Los próximos retos son claros. Primero llegará la hora de la European Reballution Cup en Rota, Cádiz, la primera semana de junio. Tras ello, Madrid será la sede del Top Series y de la tercera fase del Pickle Pro Tour. El mes cerrará el telón con el primer Campeonato Oficial de España RFET de menores.

Héctor Sánchez arma para golpear de revés. / INFORMACIÓN

Tras todos estos retos, el gran deseo y con lo que Héctor sueña es poder competir en el circuito profesional estadounidense. Él lo califica como "lo máximo", ya que la verdadera élite del deporte se encuentra allí, al otro lado del charco.

Como buen herculano, el sentimiento blanquiazul corre por sus venas gracias a sus padres, abuelos, hermano… Sin embargo, la temporada no está siendo de su agrado, sobre todo, este tramo final. "Esperaba más. Con el nuevo entrenador empezamos muy bien, a mí me gusto. Cambiamos completamente nuestro juego, pero yo creo que el problema sigue viniendo de arriba. El año que viene hay que intentarlo otra vez", sentenciaba.