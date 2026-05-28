Tribunales
Rafa Mir llega a la Ciudad de la Justicia en València para ser juzgado por agresión sexual
Un tribunal juzga al delantero murciano y a Pablo Jara por agredir sexualmente a dos chicas en la vivienda de uno de ellos
La actualidad deportiva pasa hoy por los juzgados. Allí en la Audiencia de València, el futbolista Rafa Mir y su compañero dentro y fuera del terreno de juego, Pablo Jara, se enfrentan a sendos delitos de violación cometidos sobre dos chicas a las que conocieron en una discoteca de València el 31 de agosto de 2024.
La sección cuarta juzga, hoy jueves, si ambos jugadores agredieron sexualmente a dos chicas en la vivienda que el entonces jugador del Valencia CF tenía en la localidad de Bétera.
El Ministerio Fiscal, que ha pedido que la sesión del juicio sea a puerta cerrada, solicita para Rafa Mir 9 años de cárcel por un delito de agresión sexual; orden de alejamiento de la víctima a 500 metros durante diez años; y siete años de libertad vigilada. Por el delito de lesiones, 18 meses de cárcel y tres años de alejamiento de la víctima.
Para el otro acusado, el también futbolista Pablo Jara, la acusación pública lo culpa de un delito de agresión sexual y solicita para él tres años de cárcel; orden de alejamiento de 500 metros durante cinco años; y multa de tres meses a razón de 15 euros diarios como autor de un delito leve de lesiones.
Como testigos de lo que sucedió aquella noche, aparte de las dos chicas que fueron víctimas de la violación, están el padre de una de ellas, que recibió in situ la llamada de su hija cuando sucedieron los hechos. También la persona que las vio cuando fueron expulsadas del chalé donde fueron agredidas sexualmente, así como los Vigilantes de Seguridad que fueron requeridos por el vecino, así como los de la Policía Local de Bétera y Policía Nacional.
También pasarán por la sala de juicios, los médicos forenses del Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses (IML) de València y de Psiquiatría Forense que atendieron a las víctimas.
Los acusados, tendrán su derecho a declarar si lo desean así como el turno de la última palabra.
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