Roi Sánchez, en la previa del Horneo-Huesca: "Tener la Copa en casa es motivo suficiente para mantenerse enchufado"

El entrenador del Horneo Alicante, Roi Sánchez, aseguró este jueves, en rueda de prensa, que disputar la fase final de la Copa del Rey "en casa" la próxima semana es motivo suficiente para que su equipo se mantenga "enchufado" en la competición a pesar de haber logrado la permanencia hace varias jornadas.

El conjunto alicantino se medirá en la última jornada de la Asobal al Huesca, conjunto ya descendido, algo que el entrenador gallego calificó como "situación un poco rara", ya que el equipo oscense será el rival del Horneo Alicante en los cuartos de la Copa apenas cinco días después.

"Ellos vienen, lamentablemente, descendidos, por lo que será una situación especial", dijo el técnico, que aseguró que su equipo está con ganas de cerrar la temporada con una buena imagen.

Preparación de la Copa

Roi Sánchez admitió que ocultará algunos detalles tácticos este domingo para sorprender en la Copa, si bien deseó centrarse exclusivamente en el compromiso liguero.

"No creo que el partido de Liga se vaya a romper pronto. Huesca querrá darle una alegría a su afición y hay jugadores que tienen que decidir su futuro", incidió el entrenador, que añadió que se trata de un partido que se debe "tomar en serio" porque para todos "es un privilegio jugar esta Liga".

Sánchez se mostró contento de los refuerzos realizados por el club, ya que se tratan de "primeras opciones", si bien insistió en que la temporada que viene "queda lejos", por lo que priorizó "cerrar bien" la Liga y pensar después en "la Copa de la ilusión".

El gallego ni disimuló que uno de los objetivos del partido del domingo es "que no se lesione nadie" y reconoció que la salvación prematura ha permitido al Horneo Alicante trabajar alternativas tácticas.

Debut de Roi Sánchez como entrenador en el Horneo Alicante-Frigoríficos Morrazo de la primera vuelta. / Rafa Arjones

Por último, el preparador confió en la respuesta de los aficionados alicantinos para apoyar a su equipo en la Copa.

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"El equipo ha conectado bien con el público. En una fase final de la Copa en tu ciudad tienes que venir, animar y sentirte representado por las 20 personas que están en la pista. No puedo prometer ganar nada, ni siquiera el primer partido, pero sí que el equipo estará conectado y la gente orgullosa de nosotros", finalizó.