Toni Pérez recibe al doctor Ripoll tras su Premio Nacional del Deporte

El presidente de la Diputación de Alicante, Toni Pérez, ha recibido este jueves en el Palacio Provincial al doctor Pedro Luis Ripoll, recientemente distinguido con el Premio Nacional a las Artes y las Ciencias Aplicadas al Deporte 2024, uno de los mayores reconocimientos del deporte español, concedido por el Consejo Superior de Deportes y entregado por Sus Majestades los Reyes de España el pasado mes de febrero.

Durante el encuentro, el doctor Ripoll ha estado acompañado por parte de su equipo profesional y ha agradecido el recibimiento institucional de la Diputación de Alicante, una provincia con la que mantiene una estrecha vinculación personal y profesional desde hace décadas.

El doctor Ripoll mantiene una relación de décadas con la provincia. / INFORMACIÓN

"Una parte muy importante de este premio pertenece también a la provincia de Alicante y a toda la gente que durante tantos años ha confiado en nuestro trabajo", ha señalado el especialista, que dijo llevar con “orgullo” su vinculación con la provincia por todo el mundo.

Un reconocimiento con sello alicantino

Por su parte, Toni Pérez ha destacado el prestigio internacional de la trayectoria del doctor Ripoll y ha mostrado su satisfacción porque Alicante también se vea representada en un reconocimiento de esta dimensión.

"Para la provincia de Alicante es un orgullo que un profesional de la dimensión y el prestigio del doctor Ripoll reciba el máximo reconocimiento nacional en el ámbito del deporte y la ciencia aplicada", ha afirmado el presidente de la institución provincial.

Pedro Luis Ripoll es uno de los grandes referentes internacionales en traumatología y medicina deportiva. Fundador del Centro de Excelencia FIFA Ripoll y De Prado, dirige además numerosos centros especializados Ripoll y De Prado Sport Clinic repartidos por España, entre ellos dos clínicas en la provincia de Alicante.

Referente en traumatología

A lo largo de su trayectoria, miles de pacientes alicantinos, tanto deportistas como ciudadanos en general, han pasado por sus manos para tratar lesiones y patologías relacionadas principalmente con rodillas, hombros, tobillos y otras articulaciones.

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