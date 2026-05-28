Deportes
Villajoyosa acogerá el 20 junio el Campeonato de España de Rugby Sevens Femenino
Nueve equipos pelearán por el título nacional
El Rugby Sevens no para en Villajoyosa. El sábado 20 de junio tendrá lugar en el Estadio de Rugby de Villajoyosa el Campeonato de España de Rugby Sevens Femenino, en el que participarán los siguientes equipos nueve equipos de Cataluña, Galicia, Madrid, País Vasco y la Comunidad Valenciana.
Los nueve equipos que pelearán por el título nacional son: Sant Cugat, Crat A Coruña, Majadahonda, Eibar, Olímpico Pozuelo, Rugby Turia, Cisneros, Jabatas Móstoles y XV Hortaleza.
El horario será de 10 a 19 horas, con entrada gratuita. El evento cuenta con la colaboración institucional del Ayuntamiento de Villajoyosa, Generalitat Valenciana, Diputación de Alicante, Federación de Rugby de la Comunidad Valencian y Federación Española de Rugby, con la organización del Costa Blanca Club de Rugby.
Todo el torneo se emitirá por streaming TV a través del canal de YouTube de la Federacion Española de Rugby.
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