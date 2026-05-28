WAR 9 abre el verano en Cartagena
La promotora de MMA de los hermano Climent y Diego Moreno abre la temporada de verano en el Pabellón Municipal de Deportes en Cartagena el próximo 13 de junio
Se abre el telón del verano, y con él, vuelve WAR. La promotora de artes marciales mixtas dirigida por los hermanos Jorge y Agustín Climent vuelve a aterrizar en Cartagena para dar el pistoletazo de salida a un verano que promete, y mucho.
El Pabellón Municipal de Deportes de la localidad murciana acogerá el próximo 13 de junio la 9ª cartelera de WAR. En ella, resalta, como evento estelar, la final de "The Ultimate Warrior" entre Hernández y Ghechouti, que lucharán por el cinturón del peso ligero de WAR, a su vez que por proclamarse campeones de la segunda edición del reality.
El Climent Club también tendrá a varios de sus más sonados representantes en este primer evento del verano. Entre ellos está, por ejemplo, Lewis "El Elegido" Picó, luchador muy querido en las MMA españolas que se subirá al octágono buscando regalar el show que siempre trae consigo en los eventos de WAR. Además, Lewis peleará en Cartagena apenas 2 semanas después de luchar frente a Ernesto "El Potro" Schisano en un combate de boxeo con guantillas.
Junto a él también estarán Richardson y Manguelo, dos luchadores y prospectos franquicia del Climent Club que buscarán seguir aumentando su récord profesional en la promotora española.
Por último, en una de las peleas de la noche, Leo "El Indomable" Climent tendrá una absoluta guerra frente a Eric "El Nene" García. Este último está considerado el peleador nº1 de la disciplina amateur en España, por lo que Leo dispone de una verdadera prueba de fuego para consagrarse y silenciar todas las críticas que ha recibido desde que empezó su carrera amateur en las artes marciales mixtas.
WAR vuelve con una cartelera espectacular que promete KO's, sumisiones y peleas espectaculares a Cartagena, cuyo público no decepcionó en la quinta entrega de la promotora, y tampoco decepcionará el próximo 13 de junio.
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