El Elche sigue en Primera: Un triunfo de toda la ciudad

La permanencia del Elche CF es mucho más que un resultado deportivo. Es la recompensa al esfuerzo, al sacrificio y a la capacidad de superación de un club histórico que representa a miles de ilicitanos dentro y fuera de nuestra ciudad. Cuando el Elche gana, cuando compite y cuando alcanza sus objetivos, gana también Elche.

Detrás de esta permanencia hay muchas horas de trabajo silencioso. Está el compromiso de los jugadores, del cuerpo técnico, de los empleados del club, de la afición que nunca deja de creer y de tantas personas que, desde distintos ámbitos, contribuyen a que el Elche CF siga ocupando el lugar que merece. El deporte nos enseña que los éxitos no llegan por casualidad. Llegan a través de la constancia, del esfuerzo diario y de la capacidad para levantarse después de cada dificultad. Son valores que forman parte de la identidad del Elche CF y también de la identidad de nuestra ciudad.

Elche es una ciudad trabajadora, emprendedora y acostumbrada a superar retos. Por eso nos sentimos reflejados en nuestro equipo. El Elche CF es uno de los grandes embajadores de nuestra tierra. Lleva el nombre de Elche por toda España, proyecta nuestra imagen y genera orgullo de pertenencia entre generaciones de aficionados. Cada partido en el Martínez Valero es una oportunidad para mostrar quiénes somos y para reforzar el sentimiento de comunidad que nos une.

Esta permanencia llega además en un momento especialmente significativo. Elche ostenta durante 2026 la Capitalidad Mediterránea del Deporte, un reconocimiento que pone de manifiesto nuestra apuesta decidida por la actividad física, los hábitos saludables y la práctica deportiva en todas las edades. Estamos impulsando eventos, mejorando instalaciones y promoviendo el deporte como una herramienta de cohesión social, educación y bienestar.

La ciudad de Elche celebró en sus calles la alegría de la permanencia. / AXEL ALVAREZ

Porque el deporte no es únicamente competición. Es formación, compañerismo, respeto y disciplina. Es una escuela de vida para nuestros niños y jóvenes. Por eso desde el Ayuntamiento seguiremos apoyando el deporte base, a los clubes, a las escuelas deportivas y a todas aquellas iniciativas que permitan que cada vez más personas encuentren en el deporte una oportunidad para crecer.

En ese camino, el Elche CF desempeña un papel fundamental. Es un referente para miles de niños que sueñan con vestir algún día la camiseta franjiverde. Es el ejemplo de que con trabajo, sacrificio y perseverancia los objetivos pueden alcanzarse. Su permanencia aviva una ilusión colectiva que trasciende los noventa minutos de cada partido.

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Hoy celebramos la permanencia del Elche CF porque representa la fuerza de una afición ejemplar y el orgullo de una ciudad que cree en el esfuerzo como camino hacia el éxito. Enhorabuena al club, a sus profesionales y a todos los franjiverdes. Este logro también es vuestro. Y, en gran medida, también es de todo Elche.