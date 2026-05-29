Elche volverá a vibrar con una espectacular noche de Superenduro

El “Superenduro” Open Internacional que por segundo año consecutivo se celebrará en Elche, será el día 6 de junio a las 20:00 horas en el Club de Campo. Se trata de un evento semi nocturno con mas más de 30 participantes, algunos de ellos pilotos internacionales.

La cita, federada, está organizada por el club de motociclismo “Enduro Ilicitano”, que considera que las instalaciones del Club de Campo de Elche ofrecen todo tipo de servicios y espacios para pasar el día en familia y culminar con el espectáculo del motociclismo donde los pilotos se enfrentan a obstáculos y al cronometro.

La apertura de puertas será a las 19:00 horas, y la venta de entradas, en el mismo club de campo, en la web de la Federación Valenciana de Motociclismo o escaneando el QR del cartel. La cita promete “adrenalina, espectáculo y ambiente familiar”.

Las instalaciones del Club de Campo cuentan con piscina, bar, merendero y amplias zonas de ocio, y volverán a convertirse en el epicentro del motociclismo off road para disfrutar de una jornada única tanto para aficionados como para público en general.

Tras el éxito de la pasada edición, donde cientos de espectadores llenaron el recinto y los pilotos ofrecieron espectáculo, la organización prepara una edición todavía más ambiciosa. El evento volverá a reunir a destacados pilotos y ofrecerá una experiencia al más puro estilo de los grandes Superenduros internacionales.

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Además, como ya ocurrió en 2025, la prueba llegará cargada de incentivos para los participantes. Todos los pilotos que completen su última manga -ya sea clasificatoria o final- recibirán una subvención directa sobre la inscripción, además de premios para los 10 primeros clasificados, aumentando todavía más el atractivo competitivo de la prueba.