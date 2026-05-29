Todo lo que necesitas saber de la Copa del Rey de Balonmano en Alicante

La organización de la Copa del Rey de Balonmano, que se celebra en Alicante del 5 al 7 de junio, prevé instalar una zona de ocio para los seguidores de los equipos y los fans de este deporte que estará situada en la calle Foguerer José Ramón Gilabert, junto al Centro de Tecnificación, pabellón que acoge todos los partidos del torneo durante tres días. Este espacio de actividades lúdicas permanecerá abierto desde las 11.30 horas del viernes, hasta las 19.30 del domingo, justo después de la clausura de la competición con la entrega del trofeo al ganador.

Horarios de la fan zone de la Copa del Rey de Balonmano Alicante 2026. / INFORMACIÓN

La denominada 'Fan Zone' se dividirá en dos áreas, una destinada al público infantil y otra al adulto. La primera la compondrán los puestos de cada uno de los patrocinadores y una serie de juegos de iniciación al balonmano como minicanchas, ejercicios de agilidad y habilidad, camas elásticas y videojuegos. La segunda, incluirá servicios de comida rápida y bebidas, una zona de sombra y música en directo.

Horarios

► Viernes, 5 de junio: de 11.30 a 22.30 horas

► Sábado, 6 de junio: de 15.30 a 21 horas.

► Domingo, 7 de junio: de 12.30 a 19.30 horas.

Horarios definitivos de la Copa del Rey de Balonmano 2026 que se juega en Alicante. / RFEBM

Paralelamente a la competición, se ha programado el Congreso Nacional de Entrenadores. El Deporte base constituye otra de las actividades que copen la celebración del torneo del KO por segunda vez en Alicante tras la de 2019. La Real Federación Española de Balonmano (RFEBM) está convencida de que esto permitirá a los participantes ampliar su formación con ponencias, casos prácticos y sesiones centradas en el desarrollo del jugador y de los proyectos de club.

La cita, organizada por la Escuela Nacional de Entrenadores se llevará a cabo en el Aula de Tecnificación del pabellón rebautizado como Pedro Ferrándiz. Las charlas y cursos pueden seguirse de manera presencial y online en directo. Todas las sesiones serán grabadas y documentadas para ser consultadas por cualquiera que lo pretenda.

Ponencias y cursos

Entre los ponentes figuran nombres de referencia del balonmano nacional como Manuel Laguna, encargado de inaugurar los cursos; Juan Antonio Martínez Samper, Carlos Colomer, Luis Carlos Torrescusa y Jordi Rosell, que abordarán proyectos de club; Ignacio Torrescusa y Kyran Tannion, centrados en el desarrollo de las capacidades; Miquel Flores y Jorge Martínez, que profundizarán en el entrenamiento individual; y Joaquín Rocamora, director técnico femenino de la RFEBM y seleccionador nacional absoluto femenino, que impartirá la ponencia de clausura tras anunciar su adiós al Elche Balonmano, al que ha llevado a las más altas cotas deportivas partiendo casi desde cero.

Programación copera

Barça-Recoletas Valladolid será el partido que abra la fase final de la Copa del Rey, a las 13 horas, el viernes 5 de junio. Luego le sucederán consecutivamente, esa misma tarde, el Irudek Bidasoa Irún-Bathco Torrelavega (16 horas), Viveros Herol Nava-Rebi Cuenca (18.30 horas) y el plato fuerte, el estreno del anfitrión en el Horneo Alicante-Bada Huesca (20.45 horas).

Exposición del trofeo de la Copa del Rey de Balonmano durante el sorteo en La Explanada de Alicante. / Jose Navarro

La primera de las semifinales se disputará el sábado 6 (a las 17 horas) entre los vencedores de los dos primeros encuentros; la segunda, desde las 19.30 horas de ese mismo día, medirá a los ganadores de las otras dos eliminatorias de cuartos, de modo que el conjunto alicantino no se cruzaría con el gran favorito, el vigente campeón, hasta la final.

El torneo se decidirá el domingo, a las 17 horas. Si Horneo Alicante rubricara el hito de jugar el partido por el título y lo hiciera frente al todopoderoso Barça, el equipo de Roi Sánchez se aseguraría una plaza en la próxima edición de la European League.

Venta de Entradas

Los abonos y entradas para la fase final de la Copa del Rey de Balonmano están disponibles en la plataforma online respaldada por la Federación, CTickets, la pasarela de venta empleada en los últimos años para la dispensa exclusiva de localidades del balonmano nacional. Se pueden obtener asientos para los tres días (abonos) o para un solo encuentro. En la grada lateral, el precio de los pases es de 50 euros; y en el fondo deportería, 35. Los boletos de día en grada lateral cuestan 20 euros y las de los fondos de portería, 15.

Distribución de asientos dentro del Centro de Tecnificación de Alicante. / INFORMACIÓN

Para su conseguir cualquiera de las modalidades los interesados e interesadas pueden pinchar aquí.

Mini Copa

Al igual que ha sucedido en las últimas ediciones, junto al torneo absoluto se organiza la llamada Mini Copa, que disputarán los equipos cadetes de los conjuntos clasificados para la fase final del torneo del KO a excepción del Horneo Alicante, que ha cedido su plaza al Balonmano Agustinos, con amplia tradición de cantera, y cuyo primer equipo se ha quedado a las puertas de lograr un histórico ascenso a la ASOBAL esta temporada, algo para lo que aún le resta otra oportunidad, aunque más complicada, dado que deberá medirse con el antepenúltimo de la máxima categoría en una eliminatoria a doble partido.

Equipos participantes y distribución de los grupos tras el sorteo en Alicante. / RFEBM

La Minicopa se disputará en dos jornadas. La primera el viernes 5, desde las 9 a las 22 horas, y la segunda el sábado, entre las 9 y 14 horas. Todos estos partidos tendrán como escenario el pabellón Pitiu Rochel. La final, eso sí, se trasladará 200 metros, al Centro de Tecnificación. Se disputará el domingo, a partir de las 14 horas, antes del partido definitivo que cerrará la 51ª Copa del Rey absoluta.

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Los equipos que disputarán la Mini Copa 2026 están distribuidos en dos grupos. El 'A' lo componen Fundación Caja Rural Nava, Zaisa Bidasoa Irún, Rebi Cuenca y Bathco Torrelavega; y el 'B', Recoletas Atlético Valladolid Azzurro, Barça, Huesca Lasaosa Sorigué y Fundación Agustinos Alicante.